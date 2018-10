Piotr Cugowski debiutuje solo. Zobacz teledysk "Kto nie kochał"

1 7

Mika Urbaniak to córka Michała Urbaniaka i Urszuli Dudziak. Do tej pory wydała trzy album studyjne. Ostatni z nich, "Once in a Lifetime", ukazał się 1 grudnia 2014 roku. Za pierwszą płytę "Closer" wokalistka otrzymała Fryderyka 2010 w kategorii album pop.