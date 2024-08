Pilny zwrot w sprawie sądowej Beyoncé. Artystka nabrała wody w usta

Pozew przeciwko Beyoncé oraz korporacji Sony Music, dotyczący rzekomego naruszenia praw autorskich w jej przebojowym utworze "Break My Soul", został wycofany. To wielkie zaskoczenie, bo zapowiadało się na gorącą i długotrwałą sądową batalię. Co się więc stało?