Phil Collins: Wznowienia koncertowych płyt przed wizytą w Polsce

Do sklepów trafiły reedycje koncertowych solowych płyt Phila Collinsa - "Serious Hits... Live!" oraz "A Hot Night In Paris". Przypomnijmy, że wokalista 26 czerwca wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie.

Phil Collins przyjedzie do Warszawy /Don Arnold/WireImage /Getty Images

Wznowienia stanowią uzupełnienie projektu reedycji nazwanego podtytułem jednego z największych hitów Phila Collinsa - "Take A Look At Me Now". W jego ramach ukazały się wszystkie studyjne płyty Anglika.

Koncertowy album "Serious Hits... Live!" oryginalnie ukazał się w 1990 roku. Nominowany do nagrody Brit materiał pokrył się czterokrotną platyną po obu stronach Atlantyku.

Piosenki zostały zarejestrowane podczas stadionowego tournée Phila Collinsa, trwającego siedem miesięcy i promującego album "...But Seriously". W programie znalazły się takie przeboje, jak m.in. "In The Air Tonight", "You Can't Hurry Love", "Against All Odds (Take A Look At Me Now)", "Easy Lover" (z udziałem Philipa Baileya z Earth Wind & Fire) i "Another Day In Paradise".

Z kolei "A Hot Night In Paris" (pierwotnie wydany w 1999 r.) to koncert zarejestrowany w stolicy Francji. Wówczas Collins wykonał swoje piosenki oraz wybrane utwory Genesis w jazzowych aranżacjach. Anglik grał na perkusji, śpiewał oraz kierował The Phil Collins Big Band. Artyści wykonali też cover Milesa Davisa "Milestones" oraz zaprezentowali jam session w kompozycji The Average White Band "Pick Up The Pieces".



Obydwie płyty ukazały się na CD, winylu oraz w formacie cyfrowym. Dla "A Hot Night In Paris" wydanie analogowe będzie pierwszym na tym nośniku.

Obecna trasa "Still Not Dead Yet Live" swoją nazwę wzięła od tytułu autobiografii 67-letniego gwiazdora, który zdecydował się powrócić z muzycznej emerytury. W ramach tournee Collins 26 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie da swój pierwszy solowy koncert w Polsce.

Na scenie muzyka wspierają obecnie gitarzyści Daryl Stuermer (stary druh jeszcze z czasów Genesis) i Ronnie Caryl, basista Leland Sklar, grający na perkusji 16-letni syn Nicholas Collins, klawiszowiec Brad Cole, chórek oraz sekcja dęta.

