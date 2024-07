Kim Gordon , ikona alternatywnego rocka i była członkini Sonic Youth , nie pozostawia wątpliwości, którą z gwiazd popu ceni bardziej. W niedawnym wywiadzie dla "The Guardian" wyznała, że nie jest fanką Taylor Swift i nie potrafiłaby nawet opisać jej muzyki.

"Jeśli chodzi o ikony pop, wybrałabym Billie Eilish" - stwierdziła Gordon. Co ciekawe, obie artystki wydały niedawno nowe albumy, które rywalizują na listach przebojów. Choć płyta Taylor Swift "The Tortured Poets Department" okazała się najlepiej sprzedającym się albumem pierwszej połowy 2024 roku w Stanach Zjednoczonych, to Eilish wciąż cieszy się ogromną popularnością, zwłaszcza wśród młodszej publiczności.