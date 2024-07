Do sprzedaży wróciły bilety na koncerty Taylor Swift w Polsce. Nie każdy może dokonać zakupu

Koncerty Taylor Swift w Polsce zbliżają się wielkimi krokami. Międzynarodowa gwiazda pop zawita do naszego kraju ze swoją spektakularną "The Eras Tour" już 1, 2 i 3 sierpnia. Dobre wieści dla tych, którym jeszcze nie udało się zdobyć biletów. Do sprzedaży trafiła właśnie dodatkowa pula wejściówek! Żeby dokonać zakupu trzeba spełnić jeden warunek.