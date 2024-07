W jednym z ostatnich odcinków amerykańskiego "Mam talent" na scenie miał miejsce poruszający występ. Wśród wykonów tego dnia było wiele wspaniałych aranżacji i wyjątkowych głosów, jednak to wystąpienie wyróżniło się na tle innych i zamurowało publiczność. Na scenę wkroczył policjant, ubrany w służbowy mundur. Przedstawił się jurorom i opowiedział im szokującą historię swojego życia.

Mervin Mayo poświecił całe swoje życie karierze zawodowej

Policjant Mervin Mayo, sprawujący służbę w Richmond w stanie Virginia, poświęcił całe swoje życie na rzecz pomocy młodzieży, która znajduje się w niebezpieczeństwie. Opowiedział widzom i jurorom o trudnym okresie dorastania, podczas którego na osiedlach mieszkaniowych w Richmond trudno było nie wychować się na przestępcę. Przed takim losem uchronił go wówczas inny policjant, co skłoniło Mervina do podążenia podobną ścieżką zawodową.

"Widziałem więcej morderstw jako dziecko, niż jako policjant" - wyznał szczerze uczestnik talent show. To doświadczenie prowadzi go przez życie i sprawia, że czuje się powołany do pracy, którą pełni. Zajmuje się pomocą młodzieży już 17 lat i zapewnia im opiekę, jaką sam kiedyś otrzymał.

Uczestnik zadedykował piosenkę swojej ukochanej

Po poruszającej przemowie Mervin Mayo zasiadł za keyboardem i zaśpiewał cover romantycznej piosenki Eda Sheerana "Thinking Out Loud". Utwór zadedykował swojej ukochanej żonie, Michelle, która zza kulis dopingowała jego poczynaniom na castingu. Okazuje się, że uczestnik dotarł na przesłuchania do amerykańskiego "Mam talent" właśnie za jej namową. To dzięki jej wsparciu postanowił zaryzykować.

Wykonanie Mervina było czymś więcej niż tylko piosenką - był to hołd dla wspólnej historii miłosnej jego i jego żony. Gdy śpiewał, często spoglądał w stronę kulis, gdzie jego ukochana z dumą obserwowała występ. Dodało to wykonowi autentycznych emocji, które docenili jurorzy oraz widzowie.

Wprawił widzów w osłupienie

Publiczność zgromadzona na widowni już od pierwszych sekund wykonu była poruszona. Ich twarze rozpromieniły się, gdy tylko usłyszeli łagodny głos wokalisty, śpiewający o wielkiej miłości, jaką darzy swoją ukochaną. U niektórych pojawiły się nawet łzy w oczach. Po występie publiczność nagrodziła uczestnika "Mam talent" gromkimi brawami, a także owacją na stojąco.

Jurorzy nie szczędzili mu ciepłych słów

Jurorzy tym występem zostali wprawieni w osłupienie. "Naprawdę masz dobry głos i wszystko, co przedstawiłeś, było szczere" - powiedział Simon Cowell, uznawany za najostrzejszego z całego jury. "Jesteście piękną parą, a twój głos jest spektakularny. (...) To piękne, że ją tak kochasz i śpiewasz dla niej" - powiedziała Sofia Vergara.

Kolejny z jurorów - Howie Mandel - zwrócił szczególną uwagę nie tylko na śpiew uczestnika, lecz także na jego poświęcenie zawodowe. "Jesteś jednym z tych ludzi, którzy pozwalają nam czuć się bezpiecznie" - zaznaczył. Heidi Klum podsumowała wypowiedzi wszystkich osób z jury. "Brzmiałeś bardzo dobrze na tej scenie. Czujesz się tam, jak w domu. Czułam tę miłość i to było piękne" - wyznała jurorka.

Marvin czterokrotnie usłyszał "tak" od jurorów programu, dzięki czemu udało mu się przejść do kolejnego etapu. Widzowie talent show będą mieli możliwość oglądać jego poczynania w następnych odcinkach, które emitowane są w każdy wtorek przez amerykańską stację NBC.

