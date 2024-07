Dokładnie 6 kwietnia 1974 roku, na kolorowej scenie w The Dome w angielskim Brighton, świat muzyki pop zmienił się na zawsze. To właśnie wtedy, w błyszczących glamrockowych kostiumach, wystąpiła ABBA z utworem "Waterloo", który przyniósł im zwycięstwo w Konkursie Piosenki Eurowizji i otworzył drzwi do międzynarodowej kariery.

"Waterloo": Piosenka, która podbiła serca Europy

Piosenka "Waterloo" promowała drugi album zespołu pod tym samym tytułem. Album ten okazał się ogromnym sukcesem, ustanawiając rekord sprzedaży w Szwecji. Björn i Benny stworzyli szereg świetnych piosenek, które w połączeniu z fascynującymi wokalami Agnethy i Fridy zapewniły płycie niezapomniany charakter.

Rok przed zwycięstwem z "Waterloo", ABBA próbowała swoich sił na Eurowizji pod inną nazwą - Björn, Benny, Agnetha & Anni-Frid. Choć ich utwór "Ring, Ring" zdobył uznanie, to ostatecznie na konkurs pojechała inna szwedzka grupa.

Szef wytwórni Polar Music zasugerował muzykom skrócenie nazwy do inicjałów, co dało początek legendarnemu skrótowi ABBA. Zespół zgłosił do Melodifestivalen piosenkę "Waterloo", która szybko podbiła serca słuchaczy.

O czym jest piosenka "Waterloo"?

W warstwie powierzchniowej "Waterloo" opowiada o klęsce Napoleona Bonaparte. Jednakże, głębsza analiza tekstu ujawnia alegoryczną opowieść o kobiecie, która poddaje się uczuciom wobec mężczyzny. Chwytliwy początek "My, my, at Waterloo, Napoleon did surrender" zaintrygował słuchaczy z całej Europy.

Rewolucyjny występ w glamrockowych kostiumach

Występ ABBY na Eurowizji był nie tylko muzyczną ucztą, ale także wizualnym spektaklem. Zespół zaprezentował się w obcisłych, błyszczących kreacjach, a dyrygent wystąpił w stroju Napoleona. Ten ekstrawagancki wygląd wywołał spore zaskoczenie wśród publiczności, przyzwyczajonej do bardziej konserwatywnych strojów.

Mimo że od występu na Eurowizji minęło już 50 lat, ABBA pozostaje jednym z najpopularniejszych zespołów wszech czasów. Choć fani marzą o ich powrocie na scenę, grupa nie występuje razem od ponad 40 lat i zapowiedziała, że już nigdy nie wróci.

Przypomnieliśmy artykuł, który pierwotnie został opublikowany w kwietniu 2024.

