W tym roku ukazał się pierwszy singel PG Roxette zatytułowany "The Loneliest Girl In The World" ( posłuchaj! ). Teraz zespół dowodzony przez Pera Gessle prezentuje utwór "Walking On Air" ( posłuchaj! ), który zapowiada nadchodzący album "Pop-Up Dynamo!". Płyta ukaże się 28 października.

"Jesienią 2019 roku otrzymałem prośbę napisania czegoś do filmu 'Top Gun' i tak powstało 'Walking On Air'. Tak naprawdę piosenka powstała do konkretnej sceny w filmie, w której ktoś miał tańczyć na plaży (stąd tekst: 'och, jestem pewien, że uwielbiasz tańczyć na plaży'). Ludzie zaangażowani w produkcję obrazu nie wykorzystali jednak tego utworu. Postanowiłem więc zachować 'Walking On Air' dla siebie, a jednocześnie zacząłem pisać kolejne kawałki w klimacie lat 80. i 90. Takie, które przywodziły na myśl 'Look Sharp!' i 'Joyride'. Takie były początki pierwszego albumu PG Roxette" - opowiada Per Gessle.

Clip PG Roxette Walking On Air (Lyric Video)

Główne wokale i chórki śpiewają Helena Josefsson i Dea Norberg.



"Helena wiedzie prym, a Dea dodaje harmonię. Obydwie też odpowiadają za 'zawodzenie'. Każda ma inny styl i uwielbiam z nimi pracować. Takie brzmienie dominuje na całej płycie. Razem niemal tworzą 'trzecią postać'. Ciężko odróżnić, która jest która. Trochę jak Agnetha i Frida w zespole ABBA" - dodaje lider szwedzkiego zespołu.

"Są miliony ludzi, którzy wciąż kochają Roxette, więc oczywiście chcę, aby nasza muzyka była nadal aktualna. Na początku nie byłem pewien, w którą stronę pójść, ale w miarę upływu czasu wiedziałem, że chcę kontynuować tę 'joyride'. Chcę podtrzymywać dziedzictwo Roxette" - podsumował Per Gessle, który współtworzył ten zespół i odpowiadał za największe przeboje.

Przypomnijmy, że Marie Fredriksson zmarła 9 grudnia 2019 roku po wieloletniej walce z chorobą. Miała 61 lat. Wokalistka grupy Roxette od lat chorowała - w 2002 r. wykryto u niej guza mózgu. Do aktywnego koncertowania z zespołem powróciła niemal dekadę później.



Problemy zdrowotne sprawiły, że w kwietniu 2016 r. trasa Roxette została odwołana. Lekarze zalecili wówczas wokalistce zakończenie występów na scenie.

Po śmierci Marie Fredriksson jej towarzysz zastanawiał się na dwoma opcjami - całkowite zakończenie działalności pod szyldem Roxette lub kontynuacja w zmienionej formie.

Do współpracy pod szyldem PG Roxette zaprosił muzyków współpracujących z nim w tym zespole od lat: u jego boku pojawili się Jonas Isacsson, Clarence Öfwerman, Magnus Börjeson i Christoffer Lundquist. W roli wokalistek pojawią się dobrze znane fanom Helena Josefsson i Dea Norberg.

