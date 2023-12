Peter Gabriel wydał pierwszy album z premierowym materiałem od 20 lat. Jak brzmi "i/o"?

Przypomnijmy, że fazy Księżyca wyznaczały plan wydawniczy Petera Gabriela na 2023 r., a kolejne utwory pojawiały się przy każdej pełni. "i/o" to 12 utworów pełnych gracji, a przy tym powagi i piękna, które potwierdzają nie tylko zdolności Petera do pisania zapierających dech w piersi utworów, ale pozwalają także obcować z jego zachwycającym, niezmiennie pełnym uroku głosem.

Peter Gabriel w Łodzi: Trzy gwiazdki Michelina Nowy album wypełniają inteligentne, doskonale przemyślane i często zmuszające do refleksji piosenki, w których artysta porusza tematykę związaną z życiem, wszechświatem i naszym połączeniem z nim. Wyśpiewywane przez Petera w utworze tytułowym słowa "jestem jedynie częścią wszystkiego" są motywem przewodnim całej płyty, na której nie brak również wątków przemijania, śmiertelności i żalu, jak również niesprawiedliwości, inwigilacji i korzeni terroryzmu.

Mimo to "i/o" nie jest smutnym albumem. Refleksyjnym - owszem, ale w żadnym momencie nastrój płyty nie jest przygnębiające. W warstwie muzycznej "i/o" jest pełne przygód, często radosne i ostatecznie pełne nadziei, co pokazuje wieńczący dzieło optymistyczny utwór "Live and Let Live".

Na każdej z okładek artysty poza "So" pojawia się sam autor, ale w tym wypadku jego zdjęcie wykonane przez Nadava Kandera jest w intrygujący sposób zmanipulowane.

Album ukazuje się w aż ośmiu wersjach: na dwupłytowym CD, z dodatkowym dyskiem Blu-ray, na dwóch płytach winylowych, a także w czteropłytowym, winylowym boxie z Blu-ray.

Peter Gabriel wydał pierwszy od 20 lat album, "i/o". Jak powstawał?

Album nagrywano w dużej mierze w Real World Studios oraz w domowym studio Petera. W sesje zaangażowało się niemało osób, a Gabriel zadbał o obecność swoich zaufanych muzyków - w gronie tym znajdują się gitarzysta David Rhodes, basista Tony Levin oraz perkusista Manu Katché. W kilku utworach palce maczał wieloletni współpracownik artysty, Brian Eno.

W nagraniach "i/o" udział wzięli także Richard Russell, pianista Tom Cawley, trębacze Josh Shpak i Paolo Fresu, wiolonczelistka Linnea Olsson oraz córka klawiszowca Dona E. Petera - Melanie i Ríognach Connolyy z The Breath, które odpowiadają za chórki. Stali bywalcy Real World - Richard Chappell, Oli Jacobs, Katie May i Richard Evans - zagrali na różnych instrumentach. Soweto Gospel Choir oraz szwedzki męski chór Oprhei Drängar zapewnili swoje fantastyczne harmonie do kilku utworów. Smyczki New Blood Ochrestra dowodzonej przez Johna Metcalfe'a, jednocześnie wyciszają i wznoszą.

Kontynuując pomysły z "US" i "UP", Peter znowu zaprosił do współpracy grono uznanych artystów wizualnych, którym zlecił stworzenie pracy nawiązującej do każdego z utworów na "i/o". Powstały obrazy, zdjęcia, rzeźby. Wśród twórców znalazły się zarówno uznane nazwiska, jak i odkrycia: Ai Weiwei, Nick Cave, Olafur Eliasson, Henry Hudson, Annette Messager, Antony Micallef, David Moreno, Cornelia Parker, Megan Rooney, Tim Shaw, David Spriggs i Barthélémy Tougo.Choć na "i/o" pobrzmiewają echa przeszłości, to album, który w swojej istocie jest stworzony na tu i teraz. Wiele motywów z wydawnictwa jest ponadczasowych. Jednak są to również ostrzeżenia, że żyjemy w czasie na kredyt, zarówno jako jednostki, jak i jako cała planeta. Jak śpiewa Peter w utworze: "ta edycja jest limitowana".

Lista utworów albumu Petera Gabriela "i/o":

CD | Digital



1. Panopticom



2. The Court



3. Playing for Time



4. i/o



5. Four Kinds of Horses



6. Road to Joy



7. So Much



8. Olive Tree



9. Love Can Heal



10. This Is Home



11. And Still



12. Live And Let Live



2LP

SIDE A



1. Panopticom



2. Playing for Time



3. The Court



SIDE B



4. Four Kinds of Horses



5. i/o



6. Love Can Heal



SIDE C



7. Road to Joy



8. So Much



9. Olive Tree



SIDE D



10. This Is Home



11. And Still



12. Live and Let Live