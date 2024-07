Dziewiąty album Loudblast, pierwszego deathmetalowy zespół z Francji, który zyskał międzynarodową renomę, wyprodukował Herr Krauss. Ten sam francuski fachowiec odpowiadał również za prawidłowe brzmienie "Manifesto", poprzedniej płyty Loudblast z 2020 roku. Nagrania "Altering Fates And Destinies" odbyły się w należącym do niego Vamacara Studio w Clisson w północno-zachodniej Francji, gdzie corocznie odbywa się słynny festiwal Hellfest.



Okładkę zaprojektował Serb Stefan Todorović alias Atterigner, ceniony na metalowej scenie grafik, a zarazem wokalisty norweskiego Gorgoroth.

Przypomnijmy, że od 2020 roku basistą Loudblast jest Frédéric Leclercq, aktualny członek niemieckiego Kreator, żywej legendy thrashu, były muzyk londyńskiego Dragonforce, znany także z międzynarodowej supergrupy Sinsaenum.



Podstawowy program "Altering Fates And Destinies" wzbogacą trzy bonusowe numery: "They'll Never Catch The Glint Of Sunlight Again", "The Path To The End" i "Forbidden Pleasure". Album trafi na rynek 25 października pod banderą francuskiej Listenable Records.



Warto dodać, że powstały w 1985 roku Loudblast obchodzić będzie w przyszłym roku 40. urodziny.

Z premierowym utworem "From Beyond II (The Return)" z nowej płyty Loudblast możecie się zapoznać poniżej.

"Rozpoczynający album 'Altering Fates And Destinies' utwór 'From Beyond II (The Return)' posiada dość oldskulowy klimat. Brzmi bardzo naturalnie i od razu przechodzi do rzeczy. Powracamy w nim lovecraftańskich mitów, nawiązując zarazem do historii Loudblast, jako że jest on kontynuacją utworu ('From Beyond') z naszego debiutanckiego albumu 'Sensorial Treatment' z 1989 roku, można więc go także odczytywać jako opowieść o początkach zespołu" - wyjaśnili Francuzi.

Loudblast - szczegóły albumu “Altering Fates And Destinies" (tracklista):

1. "From Beyond II (The Return)"

2. "Putrid Age Of Decay"

3. "Crystal Skin"

4. "Miserable Failure"

5. "He Who Slumbers"

6. "Son Of Nameless Mist"

7. "Dark Allegiance"

8. "Inhale The Void"

9. "Cursed And Veiled"

10."Fortress"

11. "They’ll Never Catch The Glint Of Sunlight Again"

12. "The Path To The End"

13. "Forbidden Pleasure".

LOUDBLAST - 'From Beyond II (The Return)' (Lyric Video)