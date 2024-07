Nie wszyscy podeszli tak optymistycznie do poczynań zespołu Perfect Gold, jak były wokalista legendarnej grupy. Decyzja, podjęta przez muzyków, nie przypadła do gustu niektórym fanom. W sieci wybuchła bowiem burza. Jeden z najpopularniejszych fanpage'ów Perfectu na Facebooku opublikował niepokojące wpisy. Jeszcze w 2020 r. frontman zespołu przestrzegał słuchaczy przed tą stroną, bowiem wpisy, pojawiające się na niej, są nieautoryzowane.

Nie tylko fani zespołu Perfect sceptycznie podeszli do zmiany składu zespołu i zamiarów koncertowania bez Grzegorza Markowskiego. Nieprzychylnie skomentował działania grupy także Krzysztof Cugowski - niegdyś słynny wokalista Budki Suflera . W 2014 r. postąpił podobnie, jak Markowski i odszedł od pozostałych członków swojego zespołu. Muzycy jednak kontynuowali działalność z innymi piosenkarzami u boku, co nie podoba się Cugowskiemu. Według niego, zespoły tak postępujące, powinny zmieniać nazwy, aby nie wybijać się na sławie innych.

"Jeżdżą dwie grupy De Mono i dwa zespoły Kombi. To nie jest polski wymysł, bo zapraszane jest też na koncerty Boney M. Ludzie chcą zarabiać jakieś pieniądze, wykorzystują prawa do nazwy i to jest słabe i przykre" - wyznał Cugowski w wywiadzie dla ShowNews. "Zespół Perfect bez Grzesia Markowskiego to dla mnie dziwne trochę" - podsumował szczerze.