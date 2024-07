Lou Pearlman urodził się 19 czerwca 1954 roku. W latach 70., jako wielki pasjonat lotnictwa, założył firmę z powietrznymi taksówkami. Jednak mimo wielu starań biznes okazał się wtopą. Nieco lepiej prosperowała jego kolejna spółka, która zajmowała się przewozem muzyków po całym świecie. To właśnie wtedy według "Financial Times", Pearlman miał poznać pierwsze zespoły, a do menedżerki miał przekonać go fakt, że ówczesne zespoły zarabiały gigantyczne pieniądze.