Perfect w pożegnalnym utworze "Głos". Zobacz teledysk i sprawdź tekst!

"To, co początek ma, mieć musi kiedyś także finał" - śpiewa Grzegorz Markowski w pożegnalnym utworze "Głos". Do sieci trafił właśnie teledysk do piosenki, z którą zespół Perfect 40 lat po swoim debiucie schodzi ze sceny.

Po raz pierwszy informacja o tym, że Perfect szykuje pożegnanie ze sceną, ukazała się w październiku 2019 roku. Wtedy pojawiła się zapowiedź, że w połowie lutego 2020 r. zespół wyrusza w ostatnią trasę koncertową pod hasłem "Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść" ( sprawdź! ).

Tournee miało być okazją do świętowania 40-lecia istnienia grupy, a jednocześnie zwieńczeniem jej działalności i okazją do pożegnania z fanami. Plany pokrzyżowała pandemia koronawirusa - występy przeniesiono na jesień.

Za nami koncert w Krakowie, grupa zagra jeszcze we Wrocławiu (Hala Stulecia, 22 października), Gliwicach (Arena, 31 października), Gdańsku/Sopocie (Ergo Arena, 20 listopada) i Poznaniu (Pawilon 3A MTP, 10 grudnia).

Wideo Zespół Perfect o swoim zejściu ze sceny (Dzień Dobry TVN/x-news)

"Taki nasz potencjał na życie, na działanie, na prawdę, na rodzaj energii, którą dostajesz od Stwórcy, z kosmosu... Myślę, że w uczciwy sposób powiem, że ten zasób mi się kończy. Uczciwość każe mi pomyśleć o tym, że to już koniec drogi" - mówił w lipcu 2019 r. Grzegorz Markowski w "Dzień dobry TVN".

"Widzę ludzi, którzy troszeczkę przeszli tę barierę i są bez energii i to jest dla mnie smutny widok, szczególnie na scenie, a szczególnie jeszcze rockandrollowej, która się rządzi prawem energii" - dodał 67-letni wokalista.

Grzegorz Markowski ma 60 lat 1 / 14 Grzegorz Markowski urodził się 19 września 1953 roku w Józefowie (zdjęcie z 1998 r.) Źródło: AKPA udostępnij

Teraz zespół wypuścił swój pożegnalny utwór "Głos" i towarzyszący mu teledysk, za który odpowiada Sebastian Wełdycz.

Autorami nagrania są gitarzysta Perfectu Dariusz Kozakiewicz (muzyka) i od lat współpracujący z zespołem Bogdan Olewicz (tekst).



Clip Perfect Głos (Pożegnalny utwór)

14 października "Głos" wraz z autografami członków zespołu zostanie wydany na płycie CD jako edycja kolekcjonerska numerowana, w ilości jedyne 500 egzemplarzy.

Ostatni skład tworzą Grzegorz Markowski (wokal), Dariusz Kozakiewicz (gitara), Jacek Krzaklewski (gitara), Piotr Urbanek (bas) i Piotr Szkudelski (perkusja).

Choć grupa powstała już w 1978 roku, to dopiero dwa lata później zaczął działać pod nazwą Perfect ( sprawdź! ). Pierwszym liderem był Zbigniew Hołdys.