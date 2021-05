Perfect bez Grzegorza Markowskiego. Dotacja od ministerstwa miała wpływ?

Nadchodzące koncerty Perfectu odbędą się bez Grzegorza Markowskiego. W mediach pojawiły się sugestie, że ma to związek z dotacją w ramach Funduszu Wsparcia Kultury.

Grzegorz Markowski nie wystąpi na pożegnalnych koncertach Perfectu AKPA

Reklama

Kilka dni temu Grzegorz Markowski napisał oświadczenie, w którym poinformował, że nie wystąpi podczas pożegnalnych koncertów Perfectu. Ujawnił wtedy, że jego stan zdrowia ostatnio się pogorszył. Oświadczenie Markowskiego postanowili skomentować pozostali muzycy zespołu, przekazując mu m.in. życzenia powrotu do zdrowia.



Reklama

"Oświadczenie to jest dla nas o tyle zaskakujące, że nic w ostatnim czasie nie wskazywało na tak nagłe pogorszenie się stanu zdrowia wokalisty. Zespół Perfect zawsze stawał na wysokości zadania, zarówno na scenie jak i poza nią, i takim chciałby w Waszej pamięci pozostać. Dlatego w obliczu oświadczenia Grzegorza Markowskiego, GRAMY DALEJ DLA GRZEGORZA!" - czytamy.



Wiadomości od wokalisty zaniepokoiły fanów. Do jego słów odniosła się menedżerka, Anna Cieplicka. "Nie ma w tym niczego sensacyjnego. Mogę od razu skomentować wszystkie fantastyczne plotki, które pojawiły się niemal natychmiast po opublikowaniu tego oświadczenia: nie, Grzegorz nie jest obłożnie chory, a tym bardziej umierający. Nic z tych rzeczy" - powiedziała w rozmowie z WP.



"Problem leży zupełnie gdzie indziej. Pożegnalna trasa anonsowana była jeszcze przed pandemią, koncerty miały się odbywać w dużych halach, bilety wyprzedały się natychmiast. A dziś wszystko się zmieniło i, jeśli dobrze pójdzie, te koncerty muszą się odbywać z udziałem tylko połowy publiczności. A to oznacza, że trzeba będzie zagrać dwa koncerty, z których każdy trwa co najmniej półtorej godziny. To byłoby dla Grzegorza zbyt dużo. Nie chce zawieść fanów, więc postanowił wycofać się z tego planu" - wytłumaczyła.



W mediach, między innymi na portalu Natemat.pl, pojawiły się sugestie, że ma to związek z dotacjami z Funduszu Wsparcia Kultury. W listopadzie 2020 roku, gdy po raz pierwszy pojawiły się informacje, że zespół dostał ponad 540 tys. zł wsparcia, Markowski apelował, by "nie łączyć zespołu z tą listą", ponieważ pieniądze są "wyłącznie dla menedżer Perfectu i jej agencji".

Markowski zakończył współpracę z poprzednią menedżerką Agnieszką Jaworską, a jej miejsce zajęła Anna Cieplicka. "Grzegorz Markowski nie pożegnał się z zespołem, tylko z Agnieszką Jaworską jako swoją menedżerką i wypowiedział jej pełnomocnictwo. Jeśli zaś chodzi o Fundusz Wsparcia Kultury, to dotacja przyznana firmie Perfect Management Agnieszka Jaworska nie miała wpływu na decyzję o jego rezygnacji. Jedynym powodem jest liczba koncertów i ich długość" - mówiła Cieplicka. Agnieszka Jaworska nie skomentowała sytuacji.