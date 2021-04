Patrycja Markowska odniosła się do oświadczenia ojca. Co z koncertami Perfectu?

Grzegorz Markowski wystosował oświadczenie, w którym poinformował, że nie zagra pożegnalnych koncertów z Perfectem. Jego słowa zaniepokoiły fanów. Teraz odniosła się do nich córka wokalisty, Patrycja Markowska.

Grzegorz Markowski z córką Patrycją Markowską AKPA

Grzegorz Markowski w poście opublikowanym na oficjalnym profilu jego córki Patrycji Markowskiej ujawnił, że jego stan zdrowia ostatnio się pogorszył. Z tego powodu nie da rady wziąć udziału w pożegnalnych występach grupy Perfect.

Oświadczenie Markowskiego postanowili skomentować pozostali muzycy zespołu, przekazując mu m.in. życzenia powrotu do zdrowia.

"Oświadczenie to jest dla nas o tyle zaskakujące, że nic w ostatnim czasie nie wskazywało na tak nagłe pogorszenie się stanu zdrowia wokalisty. Zespół Perfect zawsze stawał na wysokości zadania, zarówno na scenie jak i poza nią, i takim chciałby w Waszej pamięci pozostać. Dlatego w obliczu oświadczenia Grzegorza Markowskiego, GRAMY DALEJ DLA GRZEGORZA!" - czytamy.

Perfect zapowiada, że pożegnalne koncerty odbędą się w podanych wyżej terminach, w nieco zmienionej formule - z udziałem "wielu zespołowych przyjaciół i super gości".

"Bądźcie z nami do końca, Perfect zawsze był z Wami, w komunie, stanie wojennym, w wolnej Polsce, aż do dziś, także w tym trudnym czasie, gdy pandemia dotknęła tak wielu z nas. Apelujemy do Was, niech koncerty GRAMY DALEJ DLA GRZEGORZA, będą naszym wspólnym wyrazem solidarności z ofiarami pandemii" - podkreślają muzycy grupy, dodając, że droga na scenę Perfectu stoi dla Markowskiego zawsze otworem.

Do słów wokalisty odniosła się też jego córka. W rozmowie z "Dzień Dobry TVN" zapewniła, że Markowski nie kończy kariery muzycznej.

"Zapytałam, co tak naprawdę się wydarzyło, bo z tego postu można było wywnioskować, że Grzegorz Markowski schodzi ze sceny już na zawsze. Patrycja mnie uspokoiła. Powiedziała mi, że to nie jest tak, że kończy karierę muzyczną - po prostu jego drogi z zespołem się rozchodzą. Grzegorz Markowski na scenę wróci, więc taka jest dobra informacja" - wyjaśniła prowadząca program.

Po raz pierwszy informacja o tym, że Perfect szykuje pożegnanie ze sceną, ukazała się w październiku 2019 roku. Wtedy pojawiła się zapowiedź, że w połowie lutego 2020 r. zespół wyrusza w ostatnią trasę koncertową pod hasłem "Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść" ( sprawdź! ).

Tournee miało być okazją do świętowania 40-lecia istnienia grupy, a jednocześnie zwieńczeniem jej działalności i okazją do pożegnania z fanami. Plany pokrzyżowała pandemia koronawirusa - występy przeniesiono na jesień 2020 r., a później na wakacje 2021. W planach są jeszcze koncerty w Gliwicach (Arena, 12 czerwca), Poznaniu (Pawilon 3A MTP, 3 lipca), Wrocławiu (Hala Stulecia, 10 lipca) i Gdańsku/Sopocie (Ergo Arena, 17 lipca).

Jesienią 2020 r. zespół wypuścił pożegnalny utwór "Głos". Autorami nagrania są gitarzysta Perfectu Dariusz Kozakiewicz (muzyka) i od lat współpracujący z zespołem Bogdan Olewicz (tekst).



W połowie października "Głos" wraz z autografami członków zespołu został wydany na płycie CD jako edycja kolekcjonerska numerowana, w ilości jedyne 500 egzemplarzy.

Ostatni skład tworzą Grzegorz Markowski (wokal), Dariusz Kozakiewicz (gitara), Jacek Krzaklewski (gitara), Piotr Urbanek (bas) i Piotr Szkudelski (perkusja). Choć grupa powstała już w 1978 roku, to dopiero dwa lata później zaczął działać pod nazwą Perfect ( sprawdź! ). Pierwszym liderem był Zbigniew Hołdys.