Pectus i Kayah razem. Teledysk "Przejazdem" na urodziny Wojciecha Młynarskiego

Grupa Pectus wspierana przez Kayah prezentuje teledysk do piosenki "Przejazdem" z płyty "Kobiety/Wojciech Młynarski" na której znalazły się utwory do niepublikowanych wcześniej tekstów Wojciecha Młynarskiego.

Tomasz Szczepaniak (Pectus) i Kayah nagrali razem piosenkę do tekstu Wojciecha Młynarskiego /materiały prasowe

W listopadzie 2019 r. ukazał się album "Kobiety/Wojciech Młynarski", do którego grupa Pectus zaprosiła takie wokalistki, jak m.in. Kayah, Kasia Popowska, Natalia Szroeder, Kasia Cerekwicka i żeński zespół Tulia.

Bracia Szczepanikowie z formacji Pectus sięgnęli po niepublikowane wcześniej teksty Wojciecha Młynarskiego, które zostały znalezione w archiwach i muzeach.

26 marca tekściarz, poeta, wykonawca piosenki autorskiej i satyryk obchodziłby 79. urodziny. Z tej okazji do sieci trafił teledysk do utworu "Przejazdem" z udziałem Kayah.

Klip został nakręcony jeszcze pod koniec listopada 2019 r. na Teneryfie.

W teledysku wystąpili Kuba Kuzia (mistrz Polski w surfingu) i Matylda Makowska (młoda wokalistka i kompozytorka), dla ktrzch było to pierwsze w życiu wyzwanie aktorskie.

"Dla mnie osobiście, śpiewanie z Kayah, to zawsze wielka i nieustająca przyjemność. Cieszę się ogromnie, że i tym razem postanowiła przyjąć nasze zaproszenie. Wyśpiewane przez nią słowa Wojciecha Młynarskiego są pełne ciepła i wrażliwości. W naszym teledysku opowiadamy historię młodych ludzi, szukających miłości. Każdy z nich ma swoją pasję. On kocha fale i surfing, ona podróżuje po świecie, zdobywa inspiracje, komponuje... Ich drogi się przecinają... Nasi bohaterowie to autentyczne postaci. Prawdziwi pasjonaci, zakochani w swoich pasjach. Sprawdźcie koniecznie klip, by przekonać się jak poradzili sobie z aktorskim zadaniem" - mówi wokalista Tomasz Szczepanik z zespołu Pectus.

Wojciech Młynarski (1941 - 2017) 1 / 10 15 marca po długiej chorobie zmarł Wojciech Młynarski - poeta, reżyser, wykonawca piosenki autorskiej oraz satyryk. Artysta miał 76 lat Źródło: East News Autor: SE/Grażyna Wójcik udostępnij

Z końcowego efektu bardzo zadowolona jest także Kayah.

"Bardzo się cieszę, że chłopcy wybrali dla mnie tekst 'Przejazdem' Wojciecha Młynarskiego. Gdy w mojej audycji 'Tu i teraz' w Meloradiu spotkałam się z Pauliną Młynarską wspomniała mi, że to ona była inspiracją dla Taty do napisania tego tekstu i dokładnie wiedziała, w którym momencie życia powstał. Bracia Szczepanik to fantastyczni muzycy, z wielkim talentem do pięknych melodii. Są też świetnymi kompanami towarzysko, więc na wieść o wspólnym wyjeździe na Teneryfę na plan teledysku bardzo się ucieszyłam. Miło wspominam dwójkę młodych ludzi grających parę zakochującą się w sobie... Piękni, naturalni i słodcy. To była fantastyczna przygoda".

Za teledysk odpowiedzialni byli bracia Węgrzyn: Michał (reżyseria) i Wojtek (zdjęcia), którzy razem pracowali nad montażem. Mają oni w dorobku m.in. klipy "Po co" Kayah i "Barcelona" grupy Pectus. To oni stoją też za filmem "Proceder" opowiadającym historię Tomasza Chady.

Zespół Pectus powstał w 2005 roku w Rzeszowie. Trzy lata później podbił serca fanów utworem "To, co chciałbym ci dać" ( posłuchaj! ), który zagwarantował im Słowika Publiczności podczas 45 Sopot Festivalu. Od 2012 roku formację tworzą czterej bracia Szczepanik: Tomek (kompozytor, wokal, lider zespołu), Marek (perkusja), Mateusz (bas) i Maciej (gitara). Pierwszym owocem ich współpracy była płyta "Siła braci".

Kolejny ważny album w dyskografii zespołu to "Kobiety", z udziałem m.in. Urszuli Dudziak, Patrycji Markowskiej, Ireny Santor, Grażyny Łobaszewskiej i Maryli Rodowicz. W 2016 roku ukazała się z kolei płyta "Kolędy przy kominie", a w 2018 - "Akustycznie".