Paweł Sołtys (Pablopavo) i książka "Nieradość". Kiedy premiera następcy "Mikrotyków"?

We wrześniu do księgarń trafi książka "Nieradość" Pawła Sołtysa, w świecie muzyki znanego lepiej jako Pablopavo.

Pablopavo, a właściwie Paweł Sołtys, jest wokalistą, kompozytorem, pisarzem i autorem tekstów, jednym z pionierów reggae i raggamuffin w Polsce. Jest również członkiem zespołu Vavamuffin.

Po świetnie przyjętych "Mikrotykach", we wrześniu do księgarń trafi tom "Nieradość".

W "Nieradości" wszyscy bohaterowie wirują w zawrotnym danse macabre - tańcu śmierci, który jest korowodem życia. Na Grochowie, w Brnie, na Saskiej Kępie, w galicyjskim miasteczku, "w którym języki były dłuższe od ulic, a szepty głośniejsze niż bicie dzwonów w kościele", w Pińsku, w Kijowie, w Europie Środkowo-Wschodniej.

To znów tom z krótkimi formami literackimi. Te, bardzo osobiste opowiadania, to po trosze śmiech z samego siebie: jak to jest zostać nagle literatem, jeździć na spotkania autorskie, być proszonym o publiczne przeczytanie swoich opowiadań... Na książkę zapewne czekali ci, którzy zasmakowali w "Mikrotykach".

Za debiut Paweł Sołtys otrzymał wiele nagród (Nagroda Literacka Gdynia 2018, Nagroda Literacka im. Marka Nowakowskiego 2018, Nagroda Warszawska Premiera Literacka - książka grudnia 2017 r.). Poza tym "Mikrotyki" były nominowane do Nagrody Conrada 2018, Nagrody im. C. K. Norwida, Nagrody Literackiej im. Gombrowicza, znalazły się także w finale Nagrody Literackiej Nike 2018.

W listopadzie tego roku Pablopavo i Ludziki zapowiadają jesienne tournee... wokół Warszawy.

"Wymyśliliśmy sobie tournee dookoła Warszawy. Codziennie koncert w innej dzielnicy, w innym klubie, domu kultury, klubokawiarni. W tych miejscach, gdzie wiele zespołów debiutuje, w miejscach, które od lat starają się pokazywać ludziom rzeczy nowe, nieszablonowe, alternatywne. Takie, na których na razie nie da się zarobić. To nasz ukłon wobec tych wszystkich osób, które, mówiąc górnolotnie, pracują u podstaw kultury w naszym mieście. Pomysł to ryzykowny i pewnie lekko szalony, ale tylko takie zasługują na swoje miano" - czytamy w komunikacie zespołu.

Debiutancki album tej formacji - "Telehon" - pojawił się w 2009 roku. Od tamtej pory wydane zostały jeszcze cztery płyty - "10 piosenek", "Polor", "Ladinola" oraz "Marginal".