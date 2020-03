Paweł Izdebski koncertuje w sieci. "Ja, moje gitary, komputer i Wy"

Paweł Izdebski - autor płyty "@strach" wydanej w styczniu - jak wielu innych artystów polskiej sceny - w obliczu pandemii został pozbawiony możliwości koncertowania przed publicznością. Również on zdecydował się więc na koncertowanie w internecie.

Paweł Izdebski zaprasza na koncert w internecie /Anna Bednarek /materiały prasowe

15 marca 2020 miał odbyć się koncert Pawła Izdebskiego z zespołem muzycznym w toruńskim klubie Od Nowa, w ramach trasy koncertowej "Niewiarygodny Tour", promującej najnowsze wydawnictwo muzyków, album "@strach". Jednak decyzją władz, ten koncert, jak i wiele innych imprez, został odwołany. W to miejsce jednak Paweł zaoferował swoim widzom alternatywę: koncert solowy, który odbędzie się w całości przez internet.

Izdebski podejmuje rękawicę zapewnienia najwyższej jakości audio i wideo, przez co "impreza" jest biletowana. Zapewnia jednak, że przeżycia będą tego warte.

"Obiecałem, że ja tak tego nie zostawię! W obliczu panujących warunków przyrodniczych przenosimy się z koncertami do internetu! Może i to nie będzie to samo, co koncert z zespołem na żywo, ale zapewniam sążną dawkę ultra-leczniczych dźwięków, kilka średnio śmiesznych sucharów, piosenki ze '@strachu' i nie tylko. Czeka nas 50 minut bardzo kulturalnego acz kameralnego spotkania z muzyką. Ja, moje gitary, komputer i Wy. Zapraszam" - mówi Paweł Izdebski na stronie wydarzenia.

Kim jest Paweł Izdebski?

Wokalista, leworęczny gitarzysta, piosenkopisarz, kompozytor i youtuber. Prawie 30-letni debiutant z podwarszawskiej Wiązowny dotychczas był znany szerzej jako wokalista Studio Accantus czy były gitarzysta Ralpha Kaminskiego.