Debiutancki album Addison Rae, który recenzowaliśmy w serwisie Interia Muzyka, przyniósł wokalistce rozgłos, na który prawdopodobnie nawet ona sama nie liczyła. Single "Diet Pepsi", "Aquamarine", "Headphones On" i "Fame is a Gun" ugruntowały pozycję 25-latki w branży, a pomogła w tym również przyjacielska relacja z Charli xcx czy chociażby Troyem Sivanem. Teraz organizatorzy Open'era ogłosili, iż performerka wystąpi w Gdyni.

Open'er Festival 2026: Addison Rae - najnowsze objawienie popu

"Addison Rae na Open'erze! Po tym przełomowym roku, jednym z najlepiej ocenianych popowych albumów na świecie i pierwszej nominacji do Grammy, amerykańska artystka stała się niekwestionowaną nową gwiazdą globalnej popkultury. Teraz pora na Gdynię! XO. Let's go! Orange Main Stage 4 lipca!" - informują organizatorzy w social mediach, a fani nie kryją ekscytacji w komentarzach.

"Nareszcie", "Teraz królowa nareszcie odwiedzi Polskę", "Nie mogę się doczekać", "Britney naszego pokolenia w Polsce, niesamowicie!", "Mocny opener jak w zeszłym roku", "Niech lipiec przyjdzie szybciej" - komentują internauci.

Addison Rae wystąpi w Gdyni 4 lipca, tak samo jak Teddy Swims czy Jade Thirlwall - wokalistka znana z działalności w girlsbandzie Little Mix, która wydała niedawno debiutancki album "That's Showbiz, Baby!" ("Angel of my Dreams", "Fantasy", "Midnight Cowboy" i "IT Girl").

Muzyczny rozdział w życiu Addison Rae. Influencerka postawiła na jedną kartę

Jak wielokrotnie powtarzała Rae, zależy jej na muzyce. Zawsze chciała być aktywna w mediach czy to przez taniec, muzykę, czy aktorstwo. W marcu 2021 roku ukazał się debiutancki singiel Addison, zatytułowany "Obsessed", który szybko podbił TikToka. Materiał miał zapowiadać długogrający projekt, jednak Rae długo nie decydowała się na wypuszczenie pierwszej EP-ki. Piosenki zaczęły nielegalnie krążyć po sieci, jednak Rae wydała je dopiero latem 2023 roku - to właśnie wtedy opublikowała EP-kę "AR", na której pojawiły się takie numery jak "I got it bad", "2 die 4" z Charli XCX, "Nothing On (But The Radio" (będące odrzutem z albumu "Born This Way" Lady Gagi), "it could've been u" czy wspomniane już "Obsessed".

Kariera Addison Rae zaczęła nabierać tempa stosunkowo niedawno. Młoda gwiazda stała się nową, pożądaną twarzą popu, a pomogła w tym Charli xcx. Twórczyni kultowego już "brat summer" zaprosiła wokalistkę do współpracy przy remiksie utworu "Von dutch" z krążka "BRAT". Potem, na fali rozbudowanej popularności, Rae podzieliła się kolejno piosenkami "Diet Pepsi" i "Aquamarine", czym zwróciła na siebie uwagę szerszej publiczności. Młoda piosenkarka wystąpiła również gościnnie na "SWEAT Tour", czyli wspólnej trasie Charli XCX i Troye'a Sivana, wykonując na żywo numer "Diet Pepsi".

