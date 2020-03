Paweł Domagała: Zobacz teledysk "Ja tak umiem". Warto dać ludziom trochę radości podczas pandemii koronawirusa [TEKST]

Z powodu koronawirusa Paweł Domagała musiał odwołać trasę koncertową po USA, ale pandemia nie zniweczyła wszystkich jego muzycznych planów. Do sieci właśnie trafił teledysk do singla "Ja tak umiem". "Ten kawałek da ludziom trochę radości" - zapowiadał autor wielkiego przeboju "Weź nie pytaj".

Paweł Domagała zapowiada nowy teledysk /Artur Zawadzki / Reporter

Recenzja Recenzja Paweł Domagała "1984": Ach, weź nie pytaj...

Paweł Domagała i "Weź nie pytaj" hymnem rodziców. Zobacz parodię matki

Zobacz parodię "Weź nie pytaj". Paweł Domagała gratuluje

Paweł Domagała oraz jego muzyczny partner, Łukasz Borowiecki, po wybuchu epidemii koronawirusa w Polsce wahali się, czy to dobry czas na to, by światło dziennie ujrzała ich nowa piosenka i ilustrujący ją teledysk. Ale stwierdzili, że nie zmienią planów.

Reklama

"Uznaliśmy, że warto dać ludziom trochę radości. Pomóc im wytrwać w oczekiwaniu na normalność, pomóc zapomnieć o bieżących problemach. Poza tym miłość i śmiech na pewno dzisiaj nie zaszkodzą" - mówi PAP Life Domagała.

Piosenka "Ja tak umiem" ma optymistyczny wydźwięk, radosny jest też towarzyszący jej teledysk. Ale nie mogło być inaczej, skoro do tego projektu Domagała zaprosił kolegów z Kabaretu na Koniec Świata. Wśród nich jest oklaskiwany za rolę w "Panu T." Sebastian Stankiewicz. "Od dawna umawiałem się z kolegami, że zrobimy razem teledysk i teraz się udało" - komentuje śpiewający aktor.

Przez ostatnie dni ten Domagała doglądał montażu teledysku. "Wszystko mogłem robić zdalnie, nie wychodząc z domu" - zdradza.

Clip Paweł Domagała Ja tak umiem

Sprawdź tekst piosenki "Ja tak umiem" w serwisie Teksciory.pl!

Od czasu do czasu zerkał, co robi jego 8-letnia córka Hania, która na czas zamknięcia szkół dostała od nauczycieli ćwiczenia do wykonania. W przerwach od pracy rodzina Domagałów (żoną Pawła jest aktorka Zuzanna Grabowska) gra w Monopoly, warcaby i bierki.

Wideo PAWEŁ DOMAGAŁA - Zuza (Official music)

Na premierę trzeciego albumu artysty "Wracaj" poczekać musimy do 20 listopada. Wcześniej, bo 12 listopada, rozpocznie się jego trasa koncertowa. Paweł wraz ze swoim zespołem przez miesiąc objedzie 14 miast. Natomiast wiosenna trasa po USA została odwołana z powodu koronawirusa.

Wideo Paweł Domagała: Wydajemy nową płytę i na tym się skupimy (przeAmbitni.pl/x-news)

Zdjęcie Paweł Domagała i Zuzanna Grabowska / Kamil Piklikiewicz / East News

"Nowa płyta to powrót-przełom. Walka o to, co w nas najpiękniejsze. Między innymi powrót do młodzieńczej bezczelnej odwagi, która domaga się, by iść po swoje bez niepotrzebnych kompromisów ze światem. Także w sensie muzycznym. Będzie to realizacja naszych najśmielszych pomysłów, bez zastanawiania się, jak zabrzmią na tle polskiej sceny muzycznej. Będziemy ryzykować, a nie szukać sposobów na napisanie nowego hitu według sprawdzonej receptury. Powrót do gatunków, które obaj z Łukaszem lubimy, jak folk, a nawet country, które w Polsce nie miało dotąd szczęścia" - podkreśla Paweł Domagała.

Clip Paweł Domagała Żmijowisko

Przypomnijmy, że Paweł Domagała w listopadzie 2016 r. wydał swój debiutancki album "Opowiem ci o mnie" (posłuchaj tytułowej piosenki w serwisie Teksciory.pl). Niemal dokładnie dwa lata później, 16 listopada 2018 r., ukazała się druga płyta zatytułowana "1984" (to rok urodzin śpiewającego aktora). Ten materiał zdążył już się pokryć podwójną platyną.



Clip Paweł Domagała Weź nie pytaj

Sprawdź tekst utworu "Weź nie pytaj" w serwisie Teksciory.pl

Promujący to wydawnictwo teledysk do singla "Weź nie pytaj" od połowy czerwca 2018 r. zanotował ponad 116 mln odsłon, dołączając do czołówki najpopularniejszych polskich klipów w serwisie Youtube (numerem 1 jest "Miłość w Zakopanem" Sławomira - sprawdź! - z wynikiem ponad 217 mln odsłon od kwietnia 2017 r.).



Clip Paweł Domagała Opowiem ci o mnie

Sprawdź tekst utworu "Opowiem Ci o mnie" w serwisie Teksciory.pl

Clip Paweł Domagała Czasami

Sprawdź tekst "Czasami" w serwisie Teksciory.pl!

Paweł Domagała ma na koncie występy w serialach "Barwy szczęścia", "Powiedz TAK!", "Prosto w serce", "Druga szansa", "O mnie się nie martw" i filmach "Gotowi na wszystko. Exterminator", "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach", "Planeta singli", "Wkręceni" (obie części).