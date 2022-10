"'Po co ten krzyk' to jedna z moich najbardziej osobistych piosenek. Zapraszam do Narnii. Bardzo długo pisałem piosenkę 'Po co ten krzyk'. Myślę, że przeszła ze mną sporo. Była ze mną, gdy byłem zły, załamany, gdy walczyłem o nadzieję, gdy ją traciłem. Myślę, że jest o bezradności, ale takiej, z której na samym końcu możemy czerpać siłę do zmian. Mam nadzieję, że z wami też zostanie na długo" - mówi o swoim nowym utworze Paweł Domagała.

Muzykę stworzył tradycyjnie ze swoim współpracownikiem i producentem Łukaszem Borowieckim.

Clip Paweł Domagała Po co ten krzyk

Wcześniej z nadchodzącego albumu "Narnia" poznaliśmy już piosenki "Łe Łe" ( sprawdź! ) i "Dzieci u dziadków" ( posłuchaj! ).



"Narnię rozumiem jako krainę, do której każdy z nas musi wejść i stoczyć swoją walkę. Miejsce, gdzie najpierw porządkujesz siebie, by móc zmieniać świat. W 'Narnii' mówię wprost o swoich lękach, słabościach. To na pewno płyta najbardziej osobista i najbardziej terapeutyczna. Praca nad nią była pracą nad sobą" - opowiada śpiewający aktor.

Tytuł czwartej płyty Pawła Domagały nawiązuje do "Opowieści z Narnii" C.S Lewisa, serii która miała na niego wielki wpływ.

Paweł Domagała i album "Narnia" (tracklista):

1. "NA SZCZYT SIĘ UPADA"

2. "ŁE ŁE"

3. "ZABIERZ MNIE"

4. "DZIECI U DZIADKÓW"

5. "NARNIA"

6. "DUREŃ"

7. "PO CO TEN KRZYK"

8. "RAFI"

9. "SUKIENKA" (GOŚCINNIE KASIA SIENKIEWICZ)

10. "TAKA TAM Z GWIZDANIEM".

Kim jest Paweł Domagała?

Paweł Domagała to śpiewający aktor, który podbił serca publiczności przebojem "Weź nie pytaj" (ponad 142 mln odsłon).

Clip Paweł Domagała Weź nie pytaj

Artysta ma na koncie płyty "Opowiem ci o mnie" (2016), "1984" (2018) i "Wracaj" (2020).

W dorobku ma również występy w serialach, takich jak "Barwy szczęścia", "Powiedz TAK!", "Prosto w serce", "Druga szansa", "O mnie się nie martw" i filmach "Gotowi na wszystko. Exterminator", "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach", "Planeta singli", "Wkręceni" (obie części).

Clip Paweł Domagała Dzieci u Dziadków

