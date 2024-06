Do sieci trafił właśnie teledysk do piosenki "Tchórz" ( sprawdź! ).



"Dla mnie 'Tchórz' jest utworem o strachu, który nie pozwala podjąć ryzyka porażki czy ośmieszenia. Jest też o odwadze, której zabrakło w decydującym momencie. Piosenka jest również podsumowaniem moich przemyśleń. Uważam, że jedną z większych niegodziwości, jakie jesteśmy w stanie zrobić, to pysznić się tym, że nie ulegliśmy pokusie, na którą nawet nie zostaliśmy wystawieni. Wyśmiewamy czyjąś porażkę, gdy sami nie mieliśmy odwagi nawet stanąć do walki" - opowiada Paweł Domagała, który jest autorem tekstu i współtwórcą muzyki z Łukaszem Borowieckim.

Jego muzyczny towarzysz jest także tradycyjnie współtwórcą nadchodzącej płyty "Hotelowe piosenki".



Z kolei za klip "Tchórz" odpowiada Cyprian Grabowski, aktor znany z takich produkcji, jak m.in. "Ikar. Legenda Mietka Kosza", "Dawid i elfy" oraz "Chłopi".

"No to mamy hit na lato", "Przepiękny, wartościowy utwór, wspaniały teledysk", "Do słuchania bez przerwy", "Po prostu uwielbiam ten utwór", "To jest mega hicior" - zachwycają się fani.

Piosenka byłego jurora "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zanotowała już ponad 114 tys. odsłon w ciągu kilku dni od premiery, a pod nagraniem pojawiło się blisko 300 komentarzy.