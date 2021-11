Paula Karpowicz (Topky) o tym, kiedy planuje zostać mamą

Wokalistki, które jeszcze niedawno tworzyły jeden z najpopularniejszych zespołów w świecie disco polo, czyli Top Girls, po rozstaniu z Justyną Lubas zdecydowały o utworzeniu nowego zespołu. W skład duetu Topky weszły Paula Karpowicz i Angelika Żmijewska.

Byłe wokalistki Top Girls pod szyldem Topky nie próżnują - we wrześniu ukazał się teledysk do ich debiutanckiego singla "Szpile" ( sprawdź! ). Kolejnym utworem jest piosenka "Bez wad".

W zorganizowanej na Instagramie sesji Q&A, w której fani zadają artystom pytania, Paula Karpowicz została zapytana m.in. o swój związek z inną gwiazdą disco polo, Zimusem.

"Spisz z Zimusem?" - zapytał jeden z fanów. "Co ty, mieszkamy razem ale śpimy oddzielnie" - odpisała Karpowicz.



"Śpię" - dodała, a wypowiedź okrasiła śmiejącą się emotikonką.

W drugim pytaniu wokalistka Topky została zapytana czy planuje zostać mamą.

"Chciałabyś mieć dzieci zaraz po ślubie, czy jeszcze odczekać parę lat?" - padło pytanie.

"Chciałaby mieć jakoś rok po ślubie, ale jak to wyjdzie to wiadomo, że nigdy nie wiadomo" - odpisała tajemniczo Karpowicz.

Topky i teledysk "Szpile"

We wrześniu mogliśmy obejrzeć teledysk do debiutanckiego singla "Szpile". Za realizację klipu odpowiada Studio Powidok, a u boku wokalistek pojawili się tancerze z Grupy Next Tomasza Barańskiego.

Kolejnym numerem jest piosenka "Bez wad".

"Klimat klubowy, także volume na maxxa i lecimy" - zachęcają wokalistki, do których niedawno dołączył DJ Kris.

Za teledysk odpowiada ekipa Moher Video i reżyser Kamil Stanek.