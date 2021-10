Wokalistki, które jeszcze niedawno tworzyły jeden z najpopularniejszych zespołów w świecie disco polo, czyli Top Girls, po rozstaniu z Justyną Lubas zdecydowały o utworzeniu nowego zespołu. W skład duetu Topky weszły Paula Karpowicz i Angelika Żmijewska.

Topky - "Bez wad". Kiedy premiera?

Byłe wokalistki Top Girls pod szyldem Topky również nie próżnują - we wrześniu 2021 roku trafił teledysk do ich debiutanckiego singla "Szpile". Teraz dziewczyny zapowiedziały swój nowy singel "Bez wad".



Na Instagramie grupy pojawiło się zdjęcie z planu teledysku do piosenki "Bez wad". Utwór swoją premierę będzie miał 29 października 2021 roku.



Zdjęcie prezentuje obie wokalistki jakby żywcem wyjęte z planu filmu "Szybcy i wściekli" - Paula i Angelika stoją obok samochodów wyścigowych. Ciekawe czy właśnie taka jest koncepcja na teledysk - o tym przekonamy się już niedługo.



Reklama

Instagram Post

"Wczoraj nagrałyśmy teledysk do naszej najnowszej piosenki "Bez Wad", a to oznacza że możemy podać Wam oficjalną datę PREMIERY -> klip wjeżdża na YouTube już 29.10. Jesteśmy na maksa zajarane! Czekacie?" - napisały Topky w poście.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ostre pytania - Będzie bang!": Na trudne pytania odpowiedzą dziewczyny z Top Girls Disco Polo Music

Topky i teledysk "Szpile"

We wrześniu mogliśmy obejrzeć teledysk do debiutanckiego singla "Szpile". Za realizację klipu odpowiada Studio Powidok, a u boku wokalistek pojawili się tancerze z Grupy Next Tomasza Barańskiego.

Sprawdź tekst piosenki "Szpile" w serwisie Tekściory.pl!