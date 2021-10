W programie "Czym chata bogata", najsłynniejsze gwiazdy disco polo pokazują, jak mieszkają! W programie możemy zobaczyć przede wszystkim, jak wyglądają domy wielkich gwiazd. Dostajemy też wgląd do tego, jaki wystrój lubią gwiazdy, co kryją ich garderoby. Wokaliści często pokazują to, co dla nich najcenniejsze. W najnowszym odcinku zobaczymy Paulę Karpowicz z zespołu Topky!



Wokalistka opowiedziała jak to się stało, że zamieszkała na Mazurach i czy wyobraża sobie powrót do miasta.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Czym chata bogata": Z wizytą u Pauli Karpowicz (zespół TOPKY) Disco Polo Music

Paula Karpowicz (Topky) w programie "Czym chata bogata" - gdzie i kiedy oglądać?

W programie pojawiła się także Andżelika Żmijewska, która współtworzy z koleżanką zespół Topky. W trakcie programu Karpowicz musiała poprawić koleżance makijaż, bo według niej nie postarała się.

"To jak to się robi? Powiedzcie czy da się zrobić ten make-up w 5 minut przed wyjściem z domu?" - zapytał Marcin Kotyński, gospodarz programu.

"Wiesz, tutaj to jest już full profeska, Andżela jest już ogarnięta w temacie... Ale dziś to się nie postarała za bardzo" - skomentowała Paula Karpowicz.



Oglądaj "Czym chata bogata" w Disco Polo Music w każdą sobotę o godz. 14!

Topky - kim są?

Wokalistki, które jeszcze niedawno tworzyły jeden z najpopularniejszych zespołów w świecie disco polo, czyli Top Girls, po rozstaniu z Justyną Lubas zdecydowały o utworzeniu nowego zespołu. W skład duetu Topky weszły Paula Karpowicz i Angelika Żmijewska.



Wideo Topky - Szpile (Official Video)

Byłe wokalistki Top Girls pod szyldem Topky nie próżnują - we wrześniu ukazał się teledysk do ich debiutanckiego singla "Szpile" ( sprawdź! ). Kolejnym utworem jest piosenka "Bez wad".