Wokalistki, które jeszcze niedawno tworzyły jeden z najpopularniejszych zespołów w świecie disco polo, czyli Top Girls, po rozstaniu z Justyną Lubas zdecydowały o utworzeniu nowego zespołu. W skład duetu Topky weszły Paula Karpowicz i Angelika Żmijewska.

We wrześniu mogliśmy obejrzeć teledysk do debiutanckiego singla "Szpile". Za realizację klipu odpowiada Studio Powidok, a u boku wokalistek pojawili się tancerze z Grupy Next Tomasza Barańskiego.

"Szpile" w krótkim czasie zanotowały ponad 4,2 mln odsłon.

Kolejne piosenki również cieszyły się sporym powodzeniem - "Bez wad", "Spina (Long Island) oraz "All for You", cover przeboju szwedzkiej grupy Ace of Base.

Paula Karpowicz wypoczywa właśnie na wakacjach w Tajlandii, które relacjonuje fanom za pośrednictwem stories i postów na Instagramie.

"Miał padać deszcz, a Tajlandia przywitała nas pięknym słońcem" - pisze wokalistka. Skoro pogoda słoneczna, to można sobie pozwolić na paradowanie w skąpym stroju kąpielowym. Wokalistka mocno odsłoniła biust, co nie uszło uwadze jej fanów.

"Wyglądasz przepięknie", "Więcej takich zdjęć poproszę", "Zgrabniutka i jak zwykle piękna" - piszą fani zespołu Topky.

