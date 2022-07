Wokalistki, które jeszcze niedawno tworzyły jeden z najpopularniejszych zespołów w świecie disco polo, czyli Top Girls, po rozstaniu z Justyną Lubas zdecydowały o utworzeniu nowego zespołu. W skład duetu Topky weszły Paula Karpowicz i Angelika Żmijewska.

We wrześniu mogliśmy obejrzeć teledysk do debiutanckiego singla "Szpile". Za realizację klipu odpowiada Studio Powidok, a u boku wokalistek pojawili się tancerze z Grupy Next Tomasza Barańskiego.

Clip Topky Szpile

Sprawdź tekst piosenki "Szpile" w serwisie Tekściory.pl!

Reklama

"Szpile" w krótkim czasie zanotowały ponad 4,2 mln odsłon.

Kolejne piosenki również cieszyły się sporym powodzeniem - "Bez wad" oraz "All for You", cover przeboju szwedzkiej grupy Ace of Base.

Clip Topky Bez wad

Sprawdź tekst piosenki "Bez wad" w serwisie Tekściory.pl!

Dziewczyny 2021 rok zakończyły autorskim numerem "Znów spina (Long Island)".

"To już 4 i ostatnia premiera od nas w tym roku! Mamy nadzieje, że nasza Spina razem z Long Island będzie Wam towarzyszyła na każdej imprezie w nadchodzącym Nowym Roku!" - czytamy w opisie pod teledyskiem.

Produkcją wideo zajęła się ekipa Collabo Pictures.

Clip Topky Znów spina (Long Island)

Angelika Żmijewska (Topky) o zarobach!

Angelika Żmijewska nie ma oporów przed pokazywaniem swojego życia prywatnego na Instagramie. Często też promuje na nim swój biznes - salon japońskiego masażu twarzy Kobido.

Biorąc pod uwagę swoją firmę oraz występy grupy Topky, wokalistka pewnie nie może narzekać na brak funduszy. Podczas ostatniego Q&A na jej social mediach dostała od jednego z fanów pytanie: "Miłość czy pieniądze?".

"Miłość. Co mi z pieniędzy, jeśli nie kochałabym osoby która mnie przytula. Całuje, rozmawia, żyje ze mną" - odpowiedziała szczerze piosenkarka.

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post