Paul McCartney - kompozytor, autor tekstów i basista zespołu The Beatles, który od ponad pół wieku rozwija karierę solową, dalej zabiera się za nowe projekty! 81-latek dopiął swego i nie tylko rozpoczęła się realizacja jego pomysłu, ale i sam będzie w niej pełnił niezwykle ważną rolę.

Jak informuje serwis "Variety", produkująca film firma McCartneya (MPL Communications) ujawniła, że powstaje on ze wsparciem francuskiej wytwórni Gaumont. Reżyserem będzie Toby Genkel ("Zadziwiający kot Maurycy"), za scenariusz odpowiada Jon Croker ("Paddington 2"), a muzykę opracowuje Michael Giacchino ("Coco", "W głowie się nie mieści").

W tym familijnym filmie przygodowym, którego budżet ustalono na 28 mln euro, ma się też znaleźć sześć nowych piosenek McCartneya. Sam ex-Beatles użyczy głosu jednemu z głównych bohaterów, a podobno dwie inne wielkie gwiazdy muzyki prowadzą zaawansowane rozmowy na temat dołączenia do produkcji.

Film ma opowiadać historię upartej młodziutkiej wiewiórki Wirral (w polskiej wersji książki ma na imię Wiórek), która mieszka w Gretschville, mieście, gdzie muzyka została zakazana przez sowę Gretsch (Gretę). Sowa uznała się bowiem za jedyną piosenkarkę w tym miejscu. Zdeterminowana, by obalić rządy sowy wiewiórka łączy siły z tajemnym zespołem legendarnych muzyków, którzy ukrywają się wysoko w chmurach, w sekretnym miejscu zwanym Harmonią.

Paul McCartney i jego podcast

Paul McCartney skupia się teraz głównie na emisji podcastu "McCartney: A Life In Lyrics". Jak można było przeczytać w zapowiedzi prasowej, rozmowy zostały nagrane w ciągu ostatnich kilku lat. W ten sposób powstały w sumie 24 odcinki audycji. Każdy z nich koncentruje się na jednej piosence z dorobku McCartneya - od tych napisanych na początku kariery The Beatles po utwory z jego solowych płyt. Odcinki podzielono na dwa sezony. W pierwszej serii omawiane będą utwory: "Eleanor Rigby", "Let It Be" "Live and Let Die", "Back In The USSR", "When Winter Comes", "Penny Lane", "Uncle Albert/Admiral Halsey", "Here Today", "Magical Mystery Tour", "Jenny Wren", "Too Many People" i "Helter Skelter".

Na ten moment otrzymaliśmy pięć odcinków. Wszystkie z nich dostępne są na platformach iHeartRadio, Apple i Spotify. Start drugiego sezonu zapowiedziano na luty przyszłego roku.

Współgospodarzem podcastu jest irlandzki poeta Paul Muldoon, z którym McCartney współpracował przy bestsellerowej książce: "The Lyrics: 1956 to Present", która ukazała się w 2021 roku, a 7 listopada 2023 zostanie wydana jej nowa wersja, zawierająca dodatkowe rozdziały.

"Kiedy słuchaliśmy taśm, zdaliśmy sobie sprawę, że w tych rozmowach dzieje się coś wyjątkowego. To był McCartney bez filtra" - mówił w zapowiedzi Paul Muldoon. Sam McCartney zaś dodał: "To było jak powrót do starego albumu, spojrzenie wstecz na pracę, o której nie myślałem zbyt wiele przez parę ostatnich lat".