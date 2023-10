Jak już informowaliśmy, Paul Di'Anno ma od lat poważne problemy zdrowotne. Były wokalista grupy Iron Maiden ( sprawdź! ) w 2016 r. przeszedł operację usunięcia dużego guza z płuc. Na skutek wypadków motocyklowych sprzed lat jego kolana są w tak złym stanie, że niezbędne są mu operacje, które mają z powrotem postawić go na nogi.

Ostatecznie operacje kolan przeszedł we wrześniu 2022 r. w Zagrzebiu (Chorwacja). Niespełna miesiąc później pojawił się na wózku na scenie podczas festiwalu Keep It True Rising II w Niemczech.

Do muzyki Di'Anno powrócił po siedmioletniej przerwie, tym razem pod szyldem Warhouse, w którym towarzyszy mu dwóch chorwackich gitarzystów i kompozytorów: Hrvoje Madiraca i Ante "Pupi" Pupačić. Zespół wypuścił dwa utwory ("Stop the War" i "The Doubt Within") na specjalnym singlu. Zyski ze sprzedaży trafiły na pokrycie kosztów operacji wokalisty.

Teraz 65-latek ujawnił, że z powodu wieloletnich problemów zdrowotnych zdiagnozowano u niego ciężki zespół stresu pourazowego.



"Bardzo cierpię. I to nie jest dobre. Zmienia całą twoją osobowość. Czasami jesteś szczęśliwy. Innym razem krzyczę, chcę zabijać ludzi. I to nie jest dobre. To nie jestem ja. Jestem szczęśliwym człowiekiem, dopóki ktoś mnie nie wkurzy; wtedy mogę cię pobić" - powiedział Di'Anno w najnowszym wywiadzie dla kanadyjskiego serwisu The Metal Voice.





Kim jest Paul Di'Anno?

Głos Paula Di'Anno słychać na dwóch pierwszych oficjalnych płytach legendy brytyjskiego heavy metalu: "Iron Maiden" i "Killers". W składzie Żelaznej Dziewicy wokalista występował w latach 1978-1981. Po wyrzuceniu z zespołu za mikrofonem (powodem były narkotykowe i alkoholowe szaleństwa) zastąpił go Bruce Dickinson.

Późniejsze projekty pierwszy wokalista Iron Maiden firmował takimi nazwami, jak m.in. Killers, Battlezone, Dianno, Di Anno, jednak bez większych sukcesów.