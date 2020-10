Patrycja Markowska idzie "Pod wiatr". Zobacz wideo i sprawdź tekst

Jesiennym utworem "Pod wiatr" Patrycja Markowska wraca do bardziej rockowych korzeni.

Patrycja Markowska prezentuje nowy singel AKPA

Wiosną Patrycja Markowska wypuściła singel "Niepoprawna". Teraz wokalistka zaprezentowała refleksyjny, jesienny utwór "Pod wiatr".

Clip Patrycja Markowska Pod wiatr (Lyric Video)

"Chcę mówić o tym, co ważne. Pandemia odciska na nas swoje piętno, zmienia nas i pewnie długo będzie w nas rezonować. Ma jednak swoje dobre oblicze - sprawiła, że znowu skupiliśmy się nie na błahostkach, ale na tym co nas jako ludzi definiuje. Na relacjach. Na bliskich. To znajdziecie w piosence 'Pod wiatr'" - opowiada.

Do współpracy nad singlem wokalistka zaprosiła producenta Macieja Wasio, który jest również współautorem muzyki.



Pod koniec stycznia 2019 r. ukazał się album "Droga". To pierwsza wspólna płyta Patrycji Markowskiej i jej ojca Grzegorza Markowskiego, wokalisty grupy Perfect.

Pod koniec stycznia 2019 r. ukazał się album "Droga". To pierwsza wspólna płyta Patrycji Markowskiej i jej ojca Grzegorza Markowskiego, wokalisty grupy Perfect.

Wideo Patrycja Markowska o występach z ojcem Grzegorzem Markowskim (Dzień Dobry TVN/x-news)

Solowy dorobek Patrycji zamyka "Krótka płyta o miłości" z czerwca 2017 r. Album nagrany z gościnnym udziałem Raya Wilsona, Marka Dyjaka, Grzegorza Skawińskiego, Leszka Możdżera i grupy Pectus dotarł do 2. miejsca listy bestsellerów.