Paszporty "Polityki" 2020: Poznaliśmy nominacje w kategorii muzyka rozrywkowa

Hania Rani, Piernikowski i Błażej Król zostali nominowani do 27. Paszportów "Polityki", jednej z najbardziej prestiżowych nagród w świecie kultury w Polsce.

Hania Rani, a właściwie Hania Raniszewska to pianistka i kompozytorka. W tym roku ukazał się jej debiutancki album "Esja", który zbiera świetne recenzje w kraju i za granicą. Była też członkinią duetu tęskno.

"Solowa płyta Hani 'Esja' wydaje się przełomem w jej twórczości. Znajdziemy tu liryzm z melancholijnym odcieniem, dbałość o precyzję i jakość brzmienia" - czytamy w argumentacji "Polityki".

Nominację otrzymał również Błażej Król - polski muzyk, instrumentalista, wokalista, autor tekstów i producent. W tym roku ukazał się jego kolejny album "Nieumiarkowania". Na koncie ma też działalność w składach: Kawałek Kulki i UL/KR. Wraz ze swoją żoną Iwoną utworzył formację Lauda.

"Rozwój muzyczny i kariera na scenie niezależnej wokalisty, gitarzysty, kompozytora i autora tekstów Błażeja Króla to prawdziwy fenomen" - argumentuje komisja, która postawiła na Króla.

Trio nominowanych uzupełnia Piernikowski. Raper, wokalista i producent, który wraz z 1988 stworzył hiphopowy duet Syny. W tym roku - nakładem Asfalt Records - ukazała się jego solowa płyta pt. "The Best of moje getto".

"Przełomowa w jego karierze okazała się płyta 'The Best of moje getto', opowieść z oblężonego miasta, którego mieszkańcy powierzyli swój los fałszywemu bogowi" - przekonują dziennikarze.

Gala Paszportów "Polityki" odbędzie się 14 stycznia 2020 roku. Transmisję z wydarzenia przeprowadzi TVN.

