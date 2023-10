Cher i Edwards poznali się na tygodniu mody w Paryżu we wrześniu 2022 r. Choć spędzili tam w swoim towarzystwie ledwie 15 minut, to piosenkarka wpadła mężczyźnie w oko. Poprosił więc ich wspólnego przyjaciela o to, by podał mu numer do wokalistki. "To było naprawdę szokujące, bo ludzie po prostu nie dają mojego numeru" - powiedziała Cher tygodnikowi "People". "Wszystkim moim przyjaciółkom mówiłam: 'Jesteśmy za stare, żeby spotykać się ze sporo młodszymi mężczyznami i nigdy nie zakocham się przez SMS-y'. A ja zrobiłam coś, co zaprzecza obu tym twierdzeniom" - przyznała.

"Bez względu na to, co się stanie, uwielbiam z nim być. Rozśmiesza mnie i dobrze się bawimy. Nauczyłam się, że nigdy nie jest za późno. Gdyby podano mi wszystkie statystyki, powiedziałbym: 'No cóż, to jest skazane na porażkę'. Ale jesteśmy razem rok. Nawet gdyby miało to trwać tylko rok, to byłoby warto. Przeżywam z nim cudowny czas" - zwierzyła się Cher.

Cher na pokazie mody. Trudno uwierzyć, ile ma lat! Amerykańska wokalistka zyskała popularność w 1965 śpiewając w duecie Sonny and Cher. Mało kto spodziewałby się wówczas, że w następnych latach odniesie jeszcze większy sukces - bez męża Sonny'ego Bono, który w 1966 napisał dla niej piosenkę "Bang Bang (My Baby Shot Me Down)". Cher w 1978 roku. Wokalistka nie zwolniła tempa - po rozpoczęciu kariery solowej zajęła się też grą aktorską, i nagrała przebój "The Shoop Shoop Song". Pod koniec lat 90. powróciła i wydawała hit za hitem - należą do nich m.in. "Believe", "Strong Enough". Ostatnio niespodziewanie pojawiła się na pokazie marki Balmain, gdzie zaskoczyła swoją nienaganną figurą.

Tych dwoje połączyła nie tylko miłość. Wspólnie też zajmują się muzyką. Edwards jest producentem piosenki "Drop Top Sleigh Ride" z najnowszego albumu Cher "Christmas", który będzie miał premierę 20 października. To pierwszy świąteczny krążek w karierze 77-latki. Pierwszy singiel z tego wydawnictwa, "DJ Play A Christmas Song" ujrzał już światło dzienne.

"Jest świetnym producentem" - gwiazda chwali Edwardsa. "Pozwoliłam mu zająć się 'Drop Top Sleigh'. To trudna rzecz, kiedy jesteś w kimś zakochana, a potem mówisz: 'Weź tę płytę i zrób z nią, co chcesz'. Ale miałam wiarę i byłam bardzo podekscytowana" - opowiada Cher.

Cher. Miłość nie dba o liczby

W listopadzie 2022 roku 76-letnia gwiazda estrady potwierdziła krążące od pewnego czasu plotki o romansie z młodszym o niemal cztery dekady Edwardsem. Nazywaną Boginią Popu piosenkarka zamieściła wówczas w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym pozuje u boku ukochanego, a w podpisie stwierdziła: "Miłość nie dba o liczby". Co zgoła oczywiste, w sieci natychmiast pojawiły się nieprzychylne opinie na temat wybranka wokalistki. Wielu fanów Cher zarzuciło mu, że spotyka się z piosenkarką wyłącznie po to, by zdobyć popularność.

W obronie Edwardsa stanęła wtedy sama Cher. "Nie urodziłam się wczoraj. Ale pewna jestem jednego - nigdy nie dostaniemy w miłości żadnej gwarancji. Za każdym razem, gdy dokonujesz wyboru, podejmujesz ryzyko. Ja zawsze ryzykuję. Taka już jestem" - odpowiedziała na krytyczne komentarze zaniepokojonych fanów.

A w grudniu w programie "The Kelly Clarkson Show" rozpływała się nad swoim ukochanym. "Wiem, że na papierze wygląda to trochę komicznie, ale naprawdę świetnie się dogadujemy. On jest po prostu cudowny, a ja rzadko mówię to o mężczyznach. Alexander jest życzliwy, inteligentny, bardzo utalentowany i niesamowicie zabawny" - powiedziała.