Większość gwiazd nie opuszcza domowych pieleszy bez makijażu. Niektóre z nich traktują go jako swoje "ciuchy" i nigdy nie chcą pokazać się w tej "niedopracowanej wersji". Choć Cher długo należała do tego grona, w czerwcu tego roku przestała się przejmować tym, co powiedzą o niej inni i dała się przyłapać paparazzim w wersji saute.

Fani stwierdzili, że kolejnym krokiem w kwestii odkrycia naturalnej strony wokalistki powinno być sprawdzenie, jak wyglądałaby bez operacji plastycznych.



Zdjęcie wygenerowane przez AI szybko rozprzestrzeniło się po sieci. "Nikt nie wygląda dobrze po operacjach plastycznych? Spójrz na Cher" - reagowali na obrazek fani. Różnica pomiędzy zdjęciami jest ogromna, aż ciężko poznać, czy to nadal mogłaby być ta sama osoba.



Warto zaznaczyć, że w opisie grafiki wdarł się błąd. Twórcy sprawdzili, jak Cher wyglądałaby mając dokładnie 72 lata, zaś w momencie wykonywania prawdziwego zdjęcia, Cher była 75-latką. W maju b.r. gwiazda obchodziła swoje 77. urodziny

Zdjęcie Tak wyglądałaby Cher, gdyby nie poddała się zabiegom plastycznym / Spencer Althouse / FaceApp / CBS Photo Archive /Valerie Macon / AFP / materiał zewnętrzny

Co ciekawe, mimo tego, że Cher nie potrafi powiedzieć, jak wiele ma za sobą ingerencji chirurga, to nie przeszkadza jej to w krytykowaniu młodszych osób korzystających z medycyny estetycznej.

"Te dziewczyny idą pod nóż w wieku 18 lat! Nigdy nie wiedziałam dziewczyn, które chcą tyle zmienić w swoim wyglądzie. Nigdy tego nie chciałam. Zaczynasz z wielkimi ustami, a kończysz z wielkim tyłkiem. Nie rozumiem tego" - mówiła w wywiadzie w 2020 roku.

Cher: Początki kariery

Amerykańska wokalistka zyskała popularność w 1965 śpiewając w duecie Sonny and Cher. Mało kto spodziewałby się wówczas, że w następnych latach odniesie jeszcze większy sukces - bez męża Sonny'ego Bono, który w 1966 napisał dla niej piosenkę "Bang Bang (My Baby Shot Me Down)".

Wokalistka nie zwolniła tempa - po rozpoczęciu kariery solowej zajęła się też grą aktorską, i nagrała przebój "The Shoop Shoop Song". Pod koniec lat 90. powróciła i wydawała hit za hitem - należą do nich m.in. "Believe", "Strong Enough".