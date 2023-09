Nic dziwnego, że artystka postanowiła uczcić 25-lecie premiery tej przełomowej dla niej płyty i nagrała jej jubileuszową reedycję, która ukaże się 3 listopada.

O premierze nowej wersji płyty "Believe" ( posłuchaj! ) poinformowała na Instagramie sama Cher, zachęcają przy tym fanów do wspólnego celebrowania 25-lecia wydawnictwa.

Clip Cher Believe

Zapowiedziała też, że na jubileuszowej reedycji znajdą się dobrze znane wszystkim przeboje, jak wspomniany już singel "Believe", "All or Nothing", "Strong Enough" czy "Dov'e l'Amore", ale również niepublikowane wcześniej remiksy piosenek, które w latach 90. wybrzmiewały na tanecznych parkietach. Ciekawą propozycją będą dwie instrumentalne wersje piosenki "Dov'e l'Amore".

Cher i "Believe": Tak wróciła na szczyt

Album "Believe" rzeczywiście zmienił bieg kariery Cher, która wyhamowała po klapie, jaką okazał się jej wydany w 1995 roku album "It’s a Man’s World". Spora w tym zasługa ludzi z wytwórni płytowej, którzy namawiali wokalistkę na odświeżenie stylu i sięgnięcie po współczesne brzmienia. Tak powstały piosenki, które do dziś rozbrzmiewają w klubach i porywają ludzi do tańca.

Dla Cher płyta była ważna z jeszcze jednego powodu - ukazała się tuż po śmierci jej byłego męża Sonny'ego Bono, który zmarł 1998 roku po wypadku na nartach (uderzył w drzewo) i jest swego rodzaju hołdem dla niego.

