Oscary 2019: Lady Gaga i Bradley Cooper zaśpiewają "Shallow" na gali

24 lutego w Los Angeles odbędzie się gala rozdania Oscarów. Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej potwierdziła, że wystąpią na niej w duecie Lady Gaga i Bradley Cooper.

Bradley Cooper i Lady Gaga zaśpiewają w duecie na gali wręczenia Oscarów /Kevin Winter /Getty Images

Przypomnijmy, że Lady Gaga zdobyła dwie nominacje do Oscarów - jako najlepsza aktorka za rolę w filmie "Narodziny gwiazdy", a stworzony przez nią i Bradleya Coopera przebój "Shallow" został nominowany w kategorii najlepsza piosenka.



Clip Lady Gaga Shallow (A Star Is Born) - & Bradley Cooper

W sumie "Narodziny gwiazdy" mają szanse na aż osiem statuetek, w tym za najlepszy film i dla najlepszego aktora (Bradley Cooper).

Popularnością cieszą się też wykonywane przez Gagę piosenki z filmu - wspomniany utwór "Shallow" zdobył już Złoty Glob i nagrodę Critics' Choice.

Wideo Lady Gaga, Bradley Cooper - Shallow (Live in Las Vegas)

Autorami piosenki "Shallow" są Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando oraz Andrew Wyatt.

Nominacje zdobyły także: "All the Stars" w wykonaniu Kendricka Lamara i SZA ("Czarna Pantera"), "I'll Fight" Jennifer Hudson ("RBG"), "The Place Where Lost Things Go" Emily Blunt ("Mary Poppins powraca") i "When A Cowboy Trades His Spurs For Wings" Willie Watsona i Tima Blake'a Nelsona ("Ballada o Busterze Scruggsie").

Pod koniec stycznia w Las Vegas Lady Gaga i Bradley Cooper po raz pierwszy w duecie wykonali na żywo przebój "Shallow".



Wideo Lady Gaga ze Złotym Globem dla najlepszej piosenki (Associated Press/x-news)

