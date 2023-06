Drugiego dnia festiwalu w Opolu zaprezentowali się polscy artyści w ponadczasowym repertuarze artystów, których nie ma już wśród nas. W koncercie "Czas ołowiu" udział wzięli m.in. Kuba Badach, Alicja Majewska, Justyna Steczkowska, Sławek Uniatowski czy Piotr Cugowski.

Podczas całego koncertu wielokrotnie pokazywano archiwalne materiały - zdjęcia i filmy z pierwszych edycji święta piosenki. Nie obyło się bez dość dużej wpadki, którą śmiało można nazwać skandalem.

Podczas jednego z występów, gdy na ekranie pokazywano zmarłych artystów, wśród m.in. Wojciecha Młynarskiego ukazała się twarz Jolanty Borusiewicz. W rzeczywistości wokalistka... wciąż żyje.

Reklama

Przypomnijmy, że Jolanta Borusiewicz występowała na opolskiej scenie trzykrotnie - zadebiutowała tam w 1968 roku, a rok później za utwór "Hej, dzień się budzi" otrzymała nagrodę Związku Polskich Autorów i Kompozytorów. Po raz ostatni na opolskiej scenie pojawiła się w 1971 r. wraz z Włodzimierzem Nahornym.

Wideo youtube

To zaskakująca sytuacja zważywszy na to, że wokalistka na co dzień mieszkająca w Szwecji zaprasza gwiazdę do swoich programów. Ostatnio Borusiewicz była gościem programu TVP Lublin, "Piosenka u ciebie", gdzie opowiadała o ukochanych piosenkach.

Zdjęcie Jolanta Borusiewicz w programie "Piosenka u Ciebie" / TVP Lublin / TVP

"Wielki skandal" w Opolu. "Uśmiercili" legendarną piosenkarkę!

Portalowi Plejada udało się skontaktować z piosenkarką, która nie kryje oburzenia całą sytuacją. Jest bardzo zasmucona i nie boi się nazwać jej "wielkim skandalem".

"Sytuacji opolskiego skandalu nie da się opisać. Dowiedziałam się o moim 'uśmierceniu' od zbulwersowanych fanów. Nie mam słów na to zajście. Dziwi mnie to, że organizatorzy i TVP nie zadali sobie nawet trudu, by sprawdzić, czyje zdjęcia zamieszczają w gronie tych, którzy odeszli" - mówi Borusiewicz.

Opole 2023 - koncert "Czas ołowiu" 1 / 21 Justyna Steczkowska Źródło: AKPA

"TVP nigdy nie kontaktowała się ze mną. A w Opolu, w którym wystąpiłam trzy razy i zostałam dwukrotnie nagrodzona, nie ma nawet po mnie śladu (wielu fanów o to się upominało i upomina). Sumując wszystko, odbieram to jako wielki skandal" - napisała Plejadzie.

Głos zabrał także reżyser koncertu "Czas ołowiu", Michał Bandurski. Jak zapowiada, planuje oficjalne przeprosiny.

"Taka pomyłka nie powinna się zdarzyć i jest mi strasznie przykro z tego powodu. Jako reżyser chciałbym przeprosić panią Jolantę Borusiewicz i ukłonić jej się nisko. Mam duży szacunek do niej i jej dorobku artystycznego. Nie chciałbym wchodzić w szczegóły, dlaczego tak się stało, bo to prozaiczna rzecz. Mam wrażenie, że zrobiliśmy bardzo ładny koncert i ta pomyłka nie powinna mieć miejsca" - stwierdza reżyser w rozmowie z Plejadą.