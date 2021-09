Opole 2021 rozpoczęte! Ruszył 58. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Kto pojawił się na scenie? [RELACJA]

W 2020 r. z powodu pandemii koronawirusa przedstawiciele Telewizji Polskiej i miasta Opola postanowili zmienić termin Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki.

Początkowo festiwal w Opolu miał odbyć się w dniach 5-8 czerwca, ostatecznie jednak został przełożony na dni 3-6 września.

Festiwal rozpoczął piątkowy koncert "Od Opola do Opola: Największe Gwiazdy! Legendarne Przeboje!". Wydarzenie prowadzą Małgorzata Tomaszewska, Aleksander Sikora oraz Marek Sierocki.

Opole 2021 - Od Opola do Opola: Największe Gwiazdy! Legendarne Przeboje!

Koncert rozpoczął remiks polskich przebojów, nad którym czuwał Gromee - publiczność mogła usłyszeć Lombard i "Szklaną pogodę", Kombi z piosenką "Słodkiego miłego życia", Izabelę Trojanowską wykonującą "Wszystko, czego dziś chcę" i Jerzego Grunwalda z utworem "Te opolskie dziouchy". Towarzyszył im Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk". Następnie na scenie pojawili się prowadzący Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora.



Publiczność przywitał także trzeci prowadzący - Marek Sierocki. "Dziś zabierzemy was w muzyczną podróż pełną wzruszeń" - zapewnił. Wspomniał również zmarłą w tym rok Marię Koterbską. Cleo przypomniała jeden z jej największych przebojów - "Serduszko puka w rytmie cha-cha". Przy okazji zaprezentowała własny singel "Kocham".



Kolejnym artystą, który pojawił się na scenie, był Grzegorz Hyży. Zaśpiewał utwory "Na chwilę" i "Król nocy".



Później przyszedł czas na Shakin' Dudi z piosenkami "Za 10 minut 13-ta" i "Au sza la la la". Po występie publiczność odśpiewała "Sto lat" dla Ireneusza Dudka, który w tym roku skończył 70 lat. "Wzruszyliście mnie, łzy mi popłynęły" - skomentował wokalista.

Justyna Steczkowska oddała hołd Ewie Demarczyk, śpiewając utwór "Grande Valse Brillante". Po niej na scenie pojawił się Kamil Bednarek w przeboju Wojciecha Młynarskiego "Jesteśmy na wczasach". Po namowach wokalista wykonał jeszcze własny utwór "Pull up".

Zespół Blue Café, na czele z Dominiką Gawędą, wykonał własną wersję wzruszającego utworu "Windą do nieba" grupy 2 plus 1. Enej zaprezentował się natomiast z hitem "Radio Hello" i utworem "Ostatni raz".

Opole 2021 - Koncert Premiery. Kto wystąpi?

Festiwal trwa od 3 do 6 września. Sobotni Koncert Premier zapoczątkuje występ ubiegłorocznych zwycięzców konkursu: Lanberry z piosenką "Plan awaryjny" i Stanisławy Celińskiej z piosenką "Niech minie złość". W części konkursowej koncertu w zaprezentuje się dziesięciu polskich wykonawców, których premierowe piosenki zostały zakwalifikowane przez Radę Artystyczną 58. KFPP.

W Premierach wystąpią Paulla, PUTONROCK, Three Of Us, A. S.A. Anna Sokołowska Alabrudzińska, Kasia Moś ft. Jarecki, Bartek Królik, Roksana Węgiel, Krystian Ochman, Martin Lange i Natalia Zastępa. Uczestnicy Premier będą rywalizować: o nagrodę im. Karola Musioła, przyznawaną przez publiczność w głosowaniu SMS-owym oraz o nagrodę jury, w którego skład wejdą artyści, dziennikarze i krytycy z branży muzycznej.

Podczas festiwalu odbędą się również koncerty: z okazji 50. rocznicy wydania płyty "Marek Grechuta i Anawa", "Krzysztof Krawczyk. Ostatni raz zatańczysz ze mną", "Koncert piosenki literackiej" i "Scena Alternatywna TVP Kultura".



