Początkowo festiwal w Opolu miał odbyć się w dniach 5-8 czerwca, ostatecznie jednak został przełożony na dni 3-6 września.



Festiwal rozpoczął koncert "Od Opola do Opola: Największe Gwiazdy! Legendarne Przeboje!". Wydarzenie prowadzili Małgorzata Tomaszewska, Aleksander Sikora oraz Marek Sierocki.

Na scenie wystąpili m.in. Maryla Rodowicz, Natalia Kukulska, Sylwia Grzeszczak, Cleo, Anna Dereszowska, Justyna Steczkowska, Izabela Trojanowska, Kasia Moś, Kamil Bednarek, Enej, Ira, Shakin' Dudi, Karolina Stanisławczyk, Piotr Cugowski, Lombard, Jerzy Grunwald, Zespół Śląsk, Blue Cafe oraz Gromee.



Sierocki wspomniał m.in. zmarłą w tym roku Marię Koterbską. W tym miejscu prowadzący pomylił się, podając datę śmierci piosenkarki. Powiedział, że zmarła 26 kwietnia 2021 r., podczas gdy prawidłowa data to 18 stycznia.



"Mieliście tyle czasu, mogliście przygotować się do tego, jak nikt", "Nie da się tego oglądać. Pan Sierocki popełnił już na wstępie pierwszy błąd. Pani Maria Koterbska zmarła 26 kwietnia. Wystarczyło tylko sprawdzić. Owszem, zmarła w 2021 roku, ale 18 stycznia! Naprawdę macie słabo przygotowanych ludzi", "A tu co? Błąd na wstępie już. Jak chcecie uczcić artystę, to chociaż sprawdźcie, kiedy zmarł!" - komentowali internauci.



Później Cleo przypomniała jeden największych przebojów Koterbskiej - "Serduszko puka w rytmie cha-cha".

