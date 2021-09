W 2020 r. z powodu pandemii koronawirusa przedstawiciele Telewizji Polskiej i miasta Opola postanowili zmienić termin Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki.

Festiwal w Opolu miał odbyć się w dniach 5-8 czerwca, ostatecznie jednak został przełożony na dni 3-6 września.

Za nami pierwszy dzień imprezy z koncertem "Od Opola do Opola: Największe Gwiazdy! Legendarne Przeboje!" oraz konkursem Debiuty (nagrody otrzymali Ania Byrcyn oraz Janek Traczyk).

Opole 2021: Największe Gwiazdy! Legendarne Przeboje!

Na scenie wystąpili m.in. Maryla Rodowicz, Natalia Kukulska, Sylwia Grzeszczak, Cleo, Anna Dereszowska, Justyna Steczkowska, Izabela Trojanowska, Kasia Moś, Kamil Bednarek, Enej, Ira, Shakin' Dudi, Karolina Stanisławczyk, Piotr Cugowski, Lombard, Jerzy Grunwald, Zespół Śląsk, Blue Cafe oraz Gromee.

Opole 2021: koncert "Debiuty"

Opole 2021 - sobota. Koncert "Wielkie przeboje małego ekranu"

Drugi dzień festiwalu rozpoczął koncert "Wielkie Przeboje Małego Ekranu". Widzowie usłyszeli wykonania kultowych piosenek takich jak: "Przed nocą i mgłą", "Czterdziestolatek", "M jak miłość", "Uciekaj moje serce", "Wojna domowa", "Życie jest nowelą".

Opole 2021: Koncert Wielkie przeboje małego ekranu

Na scenie wystąpili m.in. Maryla Rodowicz, Sara Egwu James, Rafał Brzozowski, Viki Gabor, Roksana Węgiel, Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, Anna Jurksztowicz, Halina Mlynkova, VOX, Andrzej Rosiewicz, Janusz Radek, Andrzej Młynarczyk, Tadeusz Chudecki, Ira, Varius Manx & Kasia Stankiewicz, Sound'n'Grace, Ania Dąbrowska, Pączki w tłuszczu, Tomasz Stockinger, Pectus, Marek Molak, Sonia Maselik, Grzegorz Skawiński (Kombii), Sławek Uniatowski, Edward Hulewicz, Marta Gałuszewska oraz laureatki programu "The Voice Senior": Siostry Szydłowskie (Elżbieta Szymańska, Jolanta Szydłowska-Cichoń, Krystyna Szydłowska) i Barbara Parzeczewska.

Opole 2021 - Koncert Premiery. Kto wystąpił?

Prowadzony przez Tomasza Kammela (za kulisami rozmowy prowadzili Agata Konarska i Agnieszka Dziekan) koncert Premier rozpoczęli ubiegłoroczni zwycięzcy konkursu: Lanberry z piosenką "Plan awaryjny" i Stanisława Celińska z piosenką "Niech minie złość". W części konkursowej koncertu zaprezentuje się dziesięciu polskich wykonawców, których premierowe piosenki zostały zakwalifikowane przez Radę Artystyczną 58. KFPP.

Opole 2021: Gwiazdy drugiego dnia na ściance

Konkursowe zmagania rozpoczęła grupa Three Of Us w utworze "Szklany sufit", do którego muzykę napisał Marcin Kindla.

Po trzyosobowym zespole pojawił się znany dobrze widzom "The Voice of Poland" Krystian Ochman ("Prometeusz").

W składzie grupy Putonrock znajduje się m.in. weteran opolskich festiwali Jerzy Grunwald. W konkursie wykonali piosenkę "Mamy lato".

Duet Martin Lange prezentuje utwór "Kłamiesz". W teledysku do tego nagrania główną rolę zagrał ceniony aktor Tomasz Kot.

"Wiesz jak jest" to premierowa propozycja Natalii Zastępy, która również próbowała swoich sił w "The Voice of Poland".

Opole 2021: Koncert Premiery

Pod szyldem A.S.A. kryje się Anna Sokołowska Alabrudzińska, która w konkursie Premiery zaśpiewała piosenkę o tytule "Lubię".

Rozwijający swoją solową karierę Bartek Królik (muzyk znany przede wszystkim z grupy Sistars) wykonał utwór "Zakochana".

Utrzymana w tanecznym klimacie "Ostatnia noc" to propozycja Paulli.

Reprezentantka Polski na Eurowizję 2017 Kasia Moś połączyła siły z Jareckim w energetycznym duecie "Dobre moce".



Ostatnią piosenką w Premierach jest "Korona" Roksany Węgiel.

Uczestnicy Premier rywalizowali o nagrodę im. Karola Musioła, przyznawaną przez publiczność w głosowaniu SMS-owym oraz o nagrodę jury, w którego skład weszli artyści, dziennikarze i krytycy z branży muzycznej, m.in. Mietek Jurecki z Budki Suflera, Lanberry i Tomasz Szczepanik, lider grupy Pectus.

Roksana Węgiel i jej wakacyjny wizerunek

W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników przypomniano piosenki z płyty "Marek Grechuta i Anawa" (minęło 50 lat od premiery): Sławek Uniatowski zaśpiewał utwór "Tango Anawa", a Alicja Szemplińska mocno zmienioną wersję "Dni, których nie znamy". Marcin Sójka wykonał "Będziesz moją panią".

Organizatorzy festiwalu postanowili również uhonorować Stana Borysa, który 3 września skończył 80 lat. Wokalista po przebytym urazie ma wciąż spore problemy zdrowotne.



"Wszystkie jaskółki zlatują do Opola" - powiedział ze sceny Stan Borys, nawiązując do swojego przeboju "Jaskółka uwięziona". Z rąk Janka Traczyka odebrał specjalną statuetkę.

Opole 2021: Stan Borys odsłania swoją gwiazdę

W imieniu ZAiKS-u laureatów dla twórców piosenek ogłosiła Wanda Kwietniewska. Za muzykę nagrodzono Juliusza Kamila i Michała Pietrzaka ("Wiesz jak jest" Natalii Zastępy), a za tekst Mateusza Krautwursta i Marcina Śmiałka ("Dobre moce" Kasi Moś i Jareckiego).

Jury swoją nagrodę przyznało Natalii Zastępie, z kolei statuetka im. Karola Musioła przyznawana przez publiczność powędrowała do kompletnie zaskoczonego Krystiana Ochmana.



Podczas festiwalu odbędą się również koncerty: "Krzysztof Krawczyk. Ostatni raz zatańczysz ze mną" (niedziela), "Koncert piosenki literackiej" (niedziela) i "Scena Alternatywna TVP Kultura" (poniedziałek).