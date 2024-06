Oliwka Brazil stanęła przed sądem. Wszystko przez własnego ojca

Oliwka Brazil, młoda raperka znana ze swoich kontrowersyjnych tekstów i dużej aktywności w mediach społecznościowych, w jednym z ostatnich wywiadów opowiedziała o trudnych relacjach ze swoim ojcem.

W rozmowie z Winim Brazil otworzyła się na temat swojej trudnej przeszłości. Raperka ujawniła, że ojciec opuścił rodzinę, gdy miała zaledwie rok. Od tego czasu, mimo wielu prób nawiązania kontaktu, jej starania pozostawały bez odpowiedzi.

"Mieszkał trzy ulice od mojego domu. Pisałam do niego listy, stałam po szkole z koleżankami pod jego bramą. Nigdy nie wyszedł i nigdy nie odebrał telefonu" — wspomina Oliwka Brazil.



Ojciec nigdy nie chciał płacić alimentów na nią i jej siostrę. "Stwierdził, że nie jest skarbonką, żeby płacić alimenty, jak on nie ma dzieci. Powiedział tak, patrząc nam w twarz" — mówi raperka. Mimo upływu lat, relacji nie udało się naprawić.



Reklama

Pozwana o alimenty przez własnego ojca

Po osiągnięciu sukcesu przez Oliwkę ojciec pozwał swoją córkę o alimenty.

"Widziałam go 2-3 razy w sądzie. Mówi do mnie na 'pani'. To było ciężkie doświadczenie. On mnie podał do sądu o alimenty" — zdradziła raperka w wywiadzie.

Oliwka Brazil to nowa twarz polskiego kobiecego rapu

Oliwka Brazil to postać, która budzi wiele emocji w polskim rapie. Znana jest z wulgarnych tekstów i wyrazistego stylu bycia. Jej popularność w mediach społecznościowych rośnie z każdym dniem - obecnie obserwuje ją ponad 280 tys. fanów. Na swoim koncie ma m.in. album "Big Mommy" oraz single "Stonerki" (z Young Leosią) i "Oh Daddy" (ze Smolastym).