Olivia Rodrigo z rekordowym debiutem. Wielki sukces 17-latki

Olivia Rodrigo, 17-latka znana z serialu Disney+ "High School Musical: The Musical: The Series", odniosła ogromny sukces dzięki debiutowi "drivers license".

Olivia Rodrigo ma zaledwie 17 lat /materiały prasowe

Olivia Rodrigo, która wydała w Geffen Records pierwszy autorski singiel "drivers license", zadebiutowała na szczycie Billboard Hot 100. Singiel zrobił furorę na listach przebojów w wielu krajach, także w Polsce (szczyt Spotify Polska Top 50).

"Naładowany emocjami, bardzo wczesny kandydat do miana piosenki roku" - ocenił magazyn "Rolling Stone", a "Billboard" dodał, że to "mocna ballada, która wkrótce będzie hitem".



W premierowym tygodniu "drivers license" znalazło się na szczycie najpopularniejszych utworów w USA, otrzymało tytuł złotej płyty i zdobyło ponad 107 mln streamów na całym świecie (75 mln w samych Stanach). To drugi największy wynik debiutu w USA i pierwszy tak duży od trzech lat.



11 stycznia singel Rodrigo pobił rekord Spotify, jeśli chodzi o dzienną liczbę streamów piosenki nieświątecznej - 15,17 mln streamów na całym świecie. Dzień później Olivia pobiła samą siebie, ustanawiając nowy wynik - 17,01 mln. "drivers license" zanotowało także największy debiut jakiejkolwiek piosenki na całym świecie w historii Spotify.



Napisany przez Olivię Rodrigo singiel "drivers license" ujawnia jej kompozytorski talent, jak również zdolność do tworzenia poruszającej, emocjonalnej muzyki. Promienne harmonie, kinetyczna perkusja i przejmujący wokal Olivii połączone z produkcją Dana Nigro składają się na znakomity balans talentu oraz mądrości znacznie wykraczającej poza metrykę.



Olivia Rodrigo jest gwiazdą serialu Disney+ "High School Musical: The Musical: The Series". Obecnie trwają zdjęcia do drugiego sezonu.