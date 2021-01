Olivia Rodrigo z autorskim singlem "Drivers License". O 17-latce wkrótce będzie głośno

Wokalistka, kompozytorka, aktorka oraz gwiazda serialu "High School Musical: The Musical: The Series" Olivia Rodrigo prezentuje debiutancki autorski singiel "Drivers License" wydany nakładem Geffen Records. W ciągu trzech dni obejrzano go ponad dziewięć milionów razy!

Olivia Rodrigo zrobi wielką karierę? /JC Olivera/WireImage /Getty Images

Olivia Rodrigo napisała singel, a pierwszą zapowiedź piosenki udostępniła już latem 2020 na swoim Instagramie. Utwór wywołał olbrzymi entuzjazm u fanów artystki, co zainspirowało gwiazdę, by dopracować piosenkę pod okiem producenta Dana Nigro (Conan Gray, Lewis Capaldi, Carly Rae Jepsen). "Drivers License" doczekało się również klipu w reżyserii Matthewa Dillona Cohena (Ashe, Hinds, Gus Dapperton).

"Kiedy pisałam 'Drivers License', miałam złamane serce. Byłam bardzo zdezorientowana, na wielu poziomach. Możliwość przekucia tych kłębiących się emocji w piosenkę sprawiło, że wszystko stało się prostsze i jaśniejsze. Właściwie to chyba o to właśnie chodzi w komponowaniu. Nie ma nic lepszego niż siedzenie przy fortepianie w sypialni i pisanie bardzo smutnej piosenki. To jedno z najlepszych możliwych zajęć" - mówi artystka.



Olivia w 2021 planuje wydać debiutancką EP-kę. Materiał powstał podczas kwarantanny. Zestaw fortepianowych, alt-popowych kawałków z niesamowitym głosem artystki pokazuje jej talent do przekazywania złożonych emocji w pełnych mocy piosenkach.

Rodrigo trafiła na listę "Power of Young Hollywood List 2020" przygotowaną przez magazyn "Variety". Artystka jest gwiazdą serialu Disney+ "High School Musical: The Musical: The Series" - obecnie powstaje drugi sezon produkcji. Napisana przez Olivię do serialu piosenka "All I Want" trafiła na zestawienie Billboard Hot 100 oraz otrzymała złotą płytę w USA. Na całym świecie utwór przekroczył 200 mlnodwtorzeń , a klip ma ponad 29 mln wyświetleń.



Clip Olivia Rodrigo drivers license