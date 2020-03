Olivia Newton-John apeluje do fanów. "Bądźcie świadomi"

Codziennie zwiększa się liczba potwierdzonych przypadków zarażenia koronawirusem. Z apelem do fanów zwróciła się piosenkarka Olivia Newton-John.

Olivia Newton-John od lat zmaga się z chorobą nowotworową /Chris McKay /Getty Images

Obecnie na świecie wiadomo o prawie 340 tys. zarażonych i ponad 14 tys. ofiarach śmiertelnych koronawirusa.



Najgorsza sytuacja jest obecnie we Włoszech, gdzie zdiagnozowano ponad 59 tysięcy przypadków, z czego prawie 5,5 tysiąca zmarło.

W Polsce potwierdzono 684 zakażeń. Zmarło ośmiu pacjentów.



Do apelu władz, lekarzy i innych gwiazd przyłączyła się Olivia Newton-John. 71-letnia piosenkarka, która od 1992 roku zmaga się z nawrotami choroby nowotworowej, zaapelowała do swoich fanów o rozwagę.

Na swoim profilu na Instagramie udostępniła zdjęcie personelu ze szpitala z Melbourne w Australii. Placówka jest nazwana imieniem Newton-John. Medycy trzymają kartki, które układają się w zdanie: "We stay here for you, please stay home for us. Take care ("Zostajemy tu dla ciebie, prosimy zostań w domu dla nas. Dbajcie o siebie").

"Jestem taka dumna i wdzięczna niesamowitemu personelowi ONJ Cancer Center oraz wszystkim szpitalom i placówkom opiekuńczym na całym świecie za ich zaangażowanie w pomoc w przezwyciężeniu tego kryzysu" - napisała piosenkarka. "Bądźcie świadomi, o co proszą i pomóżcie im, dbając o swoich bliskich" - zwróciła się do odbiorców.

"Zostańcie w domu, myjcie ręce, zapobiegajcie rozprzestrzenianiu się. Ten krótki okres na pozostanie w domu może zrobić ogromną różnicę w dłuższej perspektywie. Wszyscy jesteśmy w tym razem - wierzę, że to minie" - dodała na koniec.

Jak chronić siebie i innych przed zachorowaniem? Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zachowaj bezpieczną odległość (1-1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Jeśli możesz - zostań w domu.