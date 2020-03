Neil Diamond ponownie nagrał dla fanów. Tak walczy z koronawirusem

Neil Diamond powrócił do fanów, by podzielić się nową wersją swojego przeboju "Sweet Caroline", którą zachęca fanów do zachowania bezpieczeństwa podczas kryzysu związanego z koronawirusem.

Neil Diamond przerobił swój wielki przebój "Sweet Caroline", by walczyć z koronawirusem /Noam Galai/WireImage /Getty Images

W 2018 roku, dwa dni przed swoimi 77. urodzinami wokalista Neil Diamond ogłosił, że kończy swoją karierę.

Zdiagnozowano u niego chorobę Parkinsona. Postępująca choroba mocno utrudniała podróżowanie i występowanie na scenie, dlatego wokalista musiał zrezygnować z grania na żywo.

Obecnie, gdy cały świat zmaga się z pandemią koronawirusa, Diamond postanowił wrócić i wesprzeć swoich fanów. Muzyk udostępnił wideo, na którym podczas domowej kwarantanny, siedząc na tle rozpalonego kominka, śpiewa nową wersję swojego wielkiego przeboju "Sweet Caroline".

"Dziękuję wszystkim ludziom, którzy pracują i poświęcają się, aby świat był bezpieczny" - napisał pod filmikiem.

Zwrócił się również do fanów: "Wiem, że teraz przeżywamy trudny okres, ale kocham was i myślę, że może jeśli śpiewajmy razem, poczujemy się trochę lepiej" - słyszymy na nagraniu.

Piosenka ma zachęcić do zachowywania wszystkich środków ostrożności, by uchronić się przed zarażeniem koronawirusem. "Ręce, mycie rąk, wyciąganie ręki, nie dotykajcie mnie, ja nie będę dotykał was" - śpiewa Diamond.



Fanom spodobał się pomysł muzyka. "Dziękuję za to! Zawsze byłeś i zawsze będziesz moim ulubionym wykonawcą - odkąd miałam 12 lat, a teraz mam prawie 59. Jesteś najlepszy! Miło widzieć cię śpiewającego znowu. Dzięki za uśmiech i łzy szczęścia! Bądź zdrowy, bądź bezpieczny!", "Dziękuję Neil za bycie pięknym promieniem słońca w tych mrocznych czasach. Twój głos i muzyka przynoszą nam ciepło i spokój wśród tej zdradzieckiej burzy, w której teraz jesteśmy" - pisali w komentarzach.

Obecnie na świecie wiadomo o prawie 340 tys. zarażonych i ponad 14 tys. ofiarach śmiertelnych koronawirusa. Najgorsza sytuacja jest obecnie we Włoszech, gdzie zdiagnozowano ponad 59 tysięcy przypadków, z czego prawie 5,5 tysiąca zmarło. W Polsce potwierdzono 649 zakażeń. Zmarło siedmiu pacjentów.

Jak chronić siebie i innych przed zachorowaniem? Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zachowaj bezpieczną odległość (1-1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Jeśli możesz - zostań w domu.