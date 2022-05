Oliver Sim, znany głównie dzięki działaniu w grupie The xx ( posłuchaj! ), w tym roku zadebiutuje z solowym wydawnictwem "Hideous Bastard". Produkcji albumu podjął się kolega z jego zespołu - Jamie XX.

Do tej pory wypuścił utwory: "Fruit" oraz "Romance With a Memory". Teraz światło dzienne ujrzała piosenka "Hideous", która jest również osobistym wyznaniem muzyka.



"Koniec życia w poczuciu wstydu"

Wokalista z okazji premiery nowej piosenki wystosował oświadczenie, w którym ujawnił, że w 17. roku życia wykryto u niego wirus HIV. 32-letni muzyk przyznał, że prawie pół życia trzymał to w tajemnicy, ale wraz z nowym albumem ma zamiar "uwolnić się od wstydu i strachu, który towarzyszył mu od dawna".

"Po nagraniu większości materiału zdałem sobie sprawę, że krążę wokół jednego tematu, który wywołuje mój największy strach i wstyd. Mój status HIV. Żyję z HIV, odkąd skończyłem 17 lat" - czytamy.



W stworzeniu nowego utworu Simowi pomagał też członek Bronski Beat i Communards - Jimmy Somerville.

W rozmowie z "New York Times" wokalista The xx przyznał, że do stworzenia utworu zainspirowali go tacy artyści jak John Grant i Mykki Blanco, którzy również ujawnili, że są zakażeni wirusem HIV.

"Dla mnie, to przeciwieństwo wstydu. Gdybym się wstydził, nagrałbym płytę, w której nie mówiłbym o żadnej z tych rzeczy" - przyznał.

Utwór "Hideous" doczekał się również teledysku, który nakręcił Yann Gonzalez. Klip zaprezentowano podczas festiwalu w Cannes.