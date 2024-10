Off Radio Kraków zastąpiło dziennikarzy sztuczną inteligencją. Po licznych skargach rezygnują

Off Radio Kraków niedawno podjęło się pewnego eksperymentu – prowadzący audycje zostali zastąpieni przez sztuczną inteligencję. Nie spotkało się to z pozytywnym odbiorem publiki. Zwolnieni pracownicy tłumnie protestowali, apelując do środowiska kultury i mediów. Petycję w tej sprawie podpisało ponad 22 tys. osób. Wreszcie władze rozgłośni podjęły kroki – po lawinie negatywnych komentarzy zrezygnowano z audycji tworzonych przez AI.