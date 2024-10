Jak wynika z postu opublikowanego na platformie Facebook przez jednego z byłych pracowników OFF Radio Kraków , Mateusza Demskiego , kilkanaście osób odpowiedzialnych za tworzenie treści dla stacji zostało zwolnionych na rzecz sztucznej inteligencji.

OFF Radio Kraków zastąpiło dziennikarzy sztuczną inteligencją

Jak możemy przeczytać we wpisie: "Od 22 października na antenie usłyszymy głosy trojga nowych prowadzących. 20-letniej Emilii "Emi" Nowa, studentki dziennikarstwa, ekspertki od popkultury; 22-letniego Jakuba "Kuby" Zielińskiego, specjalisty od technologii i muzyki oraz 23-letniego, zaangażowanego społecznie Alexa - poruszającego tematy związane z tożsamością i kulturą queer". Nie są to jednak prawdziwi ludzie. Sztuczna inteligencja została zaprogramowana do opowiadania o kwestiach społecznych. Tematyka tego typu często wymaga szczególnej ludzkiej wrażliwości i zrozumienia drugiego człowieka, czegoś czego AI nie jest w stanie zapewnić.