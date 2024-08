22 sierpnia zakończył się Top of the Top Sopot Festival , który zgromadził całą plejadę gwiazd na swojej scenie.

Kolejny hołd został oddany podczas rapowej części Top of the Top Sopot Festivalu. Na zakończenie wydarzenia wystąpiła kultowa grupa Paktofonika, która wykonała utwory "Chwile ulotne" i "Jestem Bogiem". Telewidzowie byli zachwyceni koncertem: "Wracają wspomnienia i czasy młodości, takiego hip-hopu brakuje", "Pozamiatali na sam koniec", "W dwóch słowach: The Best".