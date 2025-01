Jeden ze współpracowników Swift podzielił się w sieci informacją o otrzymanej niespodziance. Członek ekipy "The Eras Tour" wyznał, iż otrzymał od piosenkarki ręcznie napisany list wraz z bonusem. "Dziękuję za świetną pracę nad amerykańską częścią trasy 'The Eras'! Twój zasłużony bonus to 100 000 $. Z miłością, Taylor" - czytamy w notatce, którą do czeku dołączyła gwiazda.