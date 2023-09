Anna Dymna założyła fundację "Mimo Wszystko" dokładnie 26 września 2003 roku, czyli 20 lat temu. Organizacja powstała, by wspierać dorosłe osoby niepełnosprawne intelektualnie oraz pozostające w trudnej sytuacji życiowej z różnych przyczyn.

Z okazji 20-lecia organizacji Ralph Kaminski i Jacek Cygan stworzyli utwór "Ponad wszystko, mimo wszystko". W nagraniach utworu wzięli udział laureaci Festiwalu Zaczarowanej Piosenki, organizowanego przez fundację Anny Dymnej, oraz Ralph Kaminski wraz z byłymi i obecnymi członkami swojego zespołu My Best Band in the World.

Piosence towarzyszy klip w reżyserii i z udziałem Ralpha Kaminskiego. Wystąpili w nim Anna Dymna, laureaci Festiwalu Zaczarowanej Piosenki: Daria Barszczyk, Patrycja Błach, Klaudia Borczyk, Kamil Czeszel, Amelia Dubanowska, Andżelika Guściora, Aleksandra Nykiel, Szymon Prokop, Krzysztof Sałapa, podopieczny fundacji Łukasz Waśniowski, a także osoby ze świata kultury wspierające fundację: Magdalena Cielecka, Jann, Joanna Kulig, Lulla La Polaca, Magdalena Popławska, Quebonafide, Irena Santor, Mery Spolsky, Krystyna Tkacz, Zbigniew Zamachowski.

Wpływy uzyskane z odtworzeń charytatywnego utworu trafią do podopiecznych Fundacji Anny Dymnej "Mimo Wszystko".